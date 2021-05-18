Собачье сердце: Можно ли решить проблему «уличных» животных

«Золотой Рог» решил разобраться в вопросе и выяснить, возможно ли вообще оставить эту проблему в прошлом.
Только факты
С 2020 года в Приморье реализуется государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского края». Ее главная цель — создание комфортной, гармоничной и экологичной среды, в которую входит и решение проблемы бездомных животных.
Казалось бы, самым очевидным выходом является строительство приютов. И в бюджете Приморского края 2020 года на эти цели было заложено более 26 миллионов рублей.
Эти деньги на конкурсной основе были предложены социально ориентированным некоммерческим организациям (НКО) региона, которые и должны заниматься решением этой проблемы. Конкурс на получение грантов проводила государственная ветеринарная инспекция Приморского края.
Однако, несмотря на принятые меры поддержки, в Приморье несколько лет не могут найти желающих отлавливать бездомных животных.
О бедном приюте…
В 2020 году минприроды России разработало проект по строительству типовых приютов по всей стране — деньги будут выделены из федерального бюджета, но на условиях софинансирования.
Глава комитета по экологии и охране окружающей среды Государственной Думы Владимир Бурматов отметил, что сейчас в России существует только треть от необходимого количества организаций для работы с безнадзорными собаками и кошками. В некоторых регионах строятся приюты, которые обходятся бюджетам в 50-60 миллионов рублей, а по качеству больше напоминают «концлагеря для животных». Бурматов подчеркнул, что за те же деньги можно реализовать три качественных проекта с ветеринарными кабинетами и вольерами.
Что такое типовой проект приюта? Здесь должно быть предусмотрено все необходимое: центр стерилизации, ветеринарная клиника, карантинная зона, вольеры и приют. Также существует проект с центром гуманного обращения с животными, где люди могут выбрать себе питомцев.
Эксперты оценивают стоимость строительства таких приютов в 10-25 миллионов рублей. Владельцы уже существующих центров согласны с такими подсчетами — именно такая сумма нужна для того, чтобы построить приют со всеми необходимыми требованиями.
При таком расчёте 4,3 миллиона рублей, выделяемые правительством Приморья, не смогут помочь в строительстве полностью обеспеченного приюта. Поэтому и желающих помочь в борьбе с проблемой бездомных животных немного.
«Построить приют на 400 голов по всем требованиям за 4 млн рублей нереально. Есть также сложности с землей. Согласно требованиям, участки должны находиться на возвышенности, в удалении от жилья, быть огражденными. Нашли всего одно более-менее подходящее место в Артеме. И то, оно не подходит под приют, потому что находится в другой зоне. Перевод займет около двух лет», — рассказала глава управления жизнеобеспечения и благоустройства администрации Артема Галина Волошина.
Цифры. И только
В России нет официальной статистики о количестве бездомных животных в стране, поэтому СМИ и зоозащитники представляют радикально разные данные: от 600 тысяч до десятков миллионов особей во всех субъектах федерации.
Однако, согласно данным организации European Society of Dog and Animal Welfare (ESDAW), которая является независимым сообществом неравнодушных к проблеме бездомных животных студентов, ветеринаров и активистов, в России проживает примерно четыре миллиона бездомных собак. По количеству кошек информация не представлена.
При этом в стране сейчас действуют 500 приютов для безнадзорных животных и 700 центров передержки, которые могут вместить лишь 92 тысячи хвостиков. Очевидно, что этого количества недостаточно даже для того, чтобы решить проблему только с бездомными собаками. По подсчетам экспертов, чтобы дать жилье всем питомцам, необходимо построить 25 тысяч приютов, каждый из которых будет стоить 10 миллионов рублей при минимальном оборудовании.
Таким образом, чтобы построить приюты только для бездомных собак, потребуется около 250 миллиардов рублей. Важно отметить: чтобы обеспечить центры пунктами стерилизации, этих денег не хватит.
Для Приморского края проблема безнадзорных животных с каждым годом становится всё острее. В 2018 году краевые депутаты проработали специальный закон и передали полномочия по решению «собачьего» вопроса муниципалитетам. Через год все районные администрации объявили аукционы на отлов уличных животных и не получили ни одной заявки.
Дело не только в желании активистов — в Приморье не нашлось ни одной организации, которая хотя бы близко подходила по требованиям, предъявленным в закупке.
Желающих нет
В 2018 году на отлов, содержание и лечение одного животного край готов был разово заплатить 7 779 рублей. Эвтаназия и утилизация неизлечимо больных — 1 400 рублей. Согласно закону, за год во всем Приморском крае полагалось отловить 3 857 безнадзорных животных. Эти семь тысяч — сумма, на которую собаку следовало отловить, отмыть, стерилизовать, привить, а потом кормить и содержать до того, как найдётся хозяин, или до её смерти.
Средняя продолжительность жизни собаки — примерно 10–13 лет. Домашний пес среднего размера ест примерно на четыре тысячи рублей в месяц. Где взять деньги, чтобы прокормить тысячи?
В 2019 году депутаты Заксобрания Приморья совместно с краевым правительством существенно смягчили нормы закона. Однако аукционы опять остались без участников.
При этом власти разрешили отпускать собак после стерилизации обратно в городскую среду. Мэрия Владивостока была готова заплатить более 10 миллионов рублей за отлов 1267 животных. Восемь раз аукцион объявляли власти Большого Камня, где стаи диких собак действительно угрожали прохожим, но никто за исполнение контракта не взялся. Власти муниципалитетов готовы были оплатить отлов животных, по 8 189 рублей за одну особь. Никто на эти условия не согласился и аукционы не состоялись.
В 2020 — вновь были аукционы и вновь они провалились. По словам экспертов, подрядчики не согласны браться за исполнение контракта из-за условий — они не готовы содержать, лечить и заботиться о пойманных животных в течение полугода, а именно столько длится «временная опека», определенная федеральным законом.
Зоозащитники и специалисты отмечают, что на 8 тысяч рублей содержать животное в течение полугода практически невозможно — эта сумма «оторвана от реальности».
В Приморском крае не существует специальных приютов, поэтому передавать пойманных собак и кошек некуда. Строительство муниципальных мест содержания животных призвано прекратить цикл аукционных провалов.
Стоит отметить, что по аукционной документации новые приюты для животных должны стать уникальными постройками — только владивостокский приют должен вмещать более тысячи особей.
Однако даже такие проекты не решат другую проблему — переполненность. В данный момент в большинстве приютов проживает в среднем вдвое больше собак и кошек, чем рассчитано.
Поэтому сегодня отлов и содержание безнадзорных животных в Приморье лежит на плечах фондов и некоммерческих организаций, радеющих за помощь и защиту животных. Но и они, несмотря на большой энтузиазм и желание, не могут помочь всем — просто не хватает ресурсов.
Выход есть?
250 миллиардов рублей для строительства приютов по всей России, которые смогут вместить всех безнадзорных собак — это большая сумма. Однако бродячие хвостики — проблема масштабная и сама по себе она не решится.
Если говорить о частных инвестициях, то и эти проекты крайне непопулярны: расходов много, а доходов нет.
Большинство частных приютов живут на пожертвования неравнодушных граждан, но чаще всего этих денег не хватает. Однако существуют и успешные кейсы — когда люди сочетают дело помощи хвостатым друзьям с бизнесом.
Например, работают приюты, которые принимают животных за деньги — чтобы сдать кошку или собаку, необходимо заплатить десятки тысяч рублей.
Некоторые открывают ветеринарные клиники на базе приюта, кто-то занимается дрессурой, а кто-то воспитывает собаку и потом продает её будущим хозяевам.
Также существуют благотворительные ярмарки, на которых зоозащитники вместе с пушистиками продают какие-то товары, здесь же люди могут забрать питомца домой. Приюту — доход, человеку — друг.
Еще один выход: сотрудничество с предприятиями, которые могут отдавать пищевые отходы, (например, куриные лапки) — это позволит сэкономить на корме, а предприятие может создать положительный имидж на рынке.
Существуют различные варианты и все их необходимо пробовать, чтобы добиться решения проблемы бездомных животных в России. Лучшим представляется государственно-частное сотрудничество — когда активисты ведут необходимую деятельность, а государство поддерживает их. Однако пока таких примеров не зафиксировано.
Артур МУРАВЬЕВ.