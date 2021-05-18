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Тихоокеанцы покажут Москве песни и пляски

18 мая 2021, 01:06
Фото: Восток-Медиа / Медиахолдинг1Mi
Коллектив Ансамбля песни и пляски Тихоокеанского флота (ТОФ) примет участие в VII всеармейском смотре-конкурсе ансамблей песни и пляски Вооруженных Сил Российской Федерации, который пройдёт на базе Центрального академического театра Российской Армии в Москве, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Творческий коллектив под руководством худрука - начальника ансамбля, капитана 3-го ранга Вениамина Царегородцева вылетели из Владивостока в Москву. Конкурс начинается 18 мая и продлится до 22 мая.

Флотские артисты подготовили специальную программу, куда наряду с известными композициями, включены и новые произведения, которые недавно появились в репертуаре ансамбля. Будут исполненыт песни «Тихоокеанский флот», «Владивосток — город воинской славы», «Камчатка». Балетная группа покажет хореографические постановки «Сирийский перелом», «На привале». Как сообщается, всего в новой концертной программе ансамбля 15 номеров.

Ансамбль песни и пляски Тихоокеанского флота был создан приказом командующего флотом флагмана 1 ранга Юмашева в 1939 году. В декабре нынешнего года творческий коллектив ТОФ отметит свой 82-й День рождения.

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#Новости#ТОФ#Культура#Конкурс#Приморье
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