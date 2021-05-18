Тихоокеанцы покажут Москве песни и пляски

Флотские артисты подготовили специальную программу, куда наряду с известными композициями, включены и новые произведения, которые недавно появились в репертуаре ансамбля. Будут исполненыт песни «Тихоокеанский флот», «Владивосток — город воинской славы», «Камчатка». Балетная группа покажет хореографические постановки «Сирийский перелом», «На привале». Как сообщается, всего в новой концертной программе ансамбля 15 номеров.