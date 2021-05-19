«Это важно для развития аграрного производства»: Сенатор отметила, что за последние годы растет количество посевных площадей под сою

По словам сенатора, сейчас в мире отмечается спрос на продукты сои. Что влечет за собой и повышение производства продуктов из этой агрокультуры в России. Еще один фактор, который влияет на рынок сои, это и высокая рентабельность производства по сравнению с зерновыми культурами.