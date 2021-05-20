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В Восточном военном округе началась массовая отправка призывников в войска

20 мая 2021, 00:18
Фото: Медиахолдинг1Mi
Большинство молодого пополнения будет проходить военную службу в субъекте, откуда были призваны

Этой весной из дальневосточных регионов в войска будут направлены более 9000 граждан.

Как сообщает пресс-служба Восточного военного округа, на сегодняшний день уже призвано более 4600 человек, около 600 отправлены для прохождения военной службы по призыву.

Это уже третий призыв, который проходит в особых условиях противодействия распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Генеральным штабом Вооруженных Сил Российской Федерации, командованием Восточного военного округа во взаимодействии с органами государственной власти субъектов Российской Федерации приняты меры по воспрепятствованию распространению инфекции. В дополнение к противоэпидемическим мерам, в целях снижения риска заражения призывников, медицинский персонал и все сотрудники военных комиссариатов провакцинированы в первоочередном порядке. Новобранцы, не прошедшие вакцинацию до призыва, будут привиты в воинских частях, в добровольном порядке.

В ходе призыва организовано тестирование всех призывников, убывающих в войска, на наличие коронавирусной инфекции. Также предусмотрены меры по предотвращению заболеваний вирусными инфекциями при перевозке молодого пополнения в составе воинских команд.

Перемещение личного состава воинских команд на открытом воздухе, в местах массового скопления людей — на вокзалах и в аэропортах происходит строго в медицинских масках, которые им выдаются на путь следования к местам несения военной службы.

Прибывающие доставляются в пункт постоянной дислокации транспортом воинской части. Для перевозки молодого пополнения спланирован отдельный автотранспорт и отдельные прицепные вагоны графиковых поездов, а также отдельные рейсы военно-транспортной и гражданской авиации.

Более 90% призывников останутся служить в Восточном военном округе, кроме того, большинство из них будет проходить военную службу в субъекте, откуда были призваны.

На сборных пунктах все призывники обеспечиваются вещевым имуществом по сезону, питанием на путь следования до воинской части, персональными электронными картами и банковскими картами для получения денежного довольствия.

На территории Дальневосточного федерального округа работает более 240 призывных комиссий.

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