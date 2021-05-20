В Восточном военном округе началась массовая отправка призывников в войска

Это уже третий призыв, который проходит в особых условиях противодействия распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Генеральным штабом Вооруженных Сил Российской Федерации, командованием Восточного военного округа во взаимодействии с органами государственной власти субъектов Российской Федерации приняты меры по воспрепятствованию распространению инфекции. В дополнение к противоэпидемическим мерам, в целях снижения риска заражения призывников, медицинский персонал и все сотрудники военных комиссариатов провакцинированы в первоочередном порядке. Новобранцы, не прошедшие вакцинацию до призыва, будут привиты в воинских частях, в добровольном порядке.