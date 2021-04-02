В Восточном военном округе начался весенний призыв

В Восточном военном округе начался весенний призыв
Сегодня, 09:31ОбществоФото: Медиахолдинг1MiБолее 90% призывников останется служить в регионе
Этой весной из дальневосточных регионов на военную службу будут направлены более 9 тысяч граждан

Как сообщает пресс-служба Восточного военного округа, 1 апреля на территории ВВО стартует призыв граждан на военную службу. Весной из дальневосточных регионов на военную службу будут направлены более девяти тысяч граждан, что сравнимо с показателями 2020 года.

Это уже третий призыв, который будет проходить в особых условиях противодействия распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Генеральным штабом Вооруженных Сил Российской Федерации, командованием Восточного военного округа во взаимодействии с органами государственной власти субъектов Российской Федерации принимаются меры по воспрепятствованию распространению инфекции.

Призывные и сборные пункты обеспечены необходимым количеством бесконтактных термометров, бактерицидных облучателей, тест-систем на коронавирус с коротким (в течение 10 минут) сроком получения результата, медицинских масок и перчаток, а также дезинфицирующих средств.

Кроме того, медицинский персонал и все сотрудники военных комиссариатов провакцинированы в первоочередном порядке. Новобранцы, не прошедшие вакцинацию до призыва, будут привиты в воинских частях, с учетом их желания. На сборных пунктах спланировано тестирование всех призывников, убывающих в войска, на наличие коронавирусной инфекции. Перевозка граждан на призывные и сборные пункты будет осуществляться с использованием автотранспорта, прошедшего специальную дезинфекционную обработку. На сборных пунктах, как и в предыдущем году, будут проводиться мероприятия по специальной обработке территории и помещений подразделениями войск РХБ защиты.

Также предусмотрены меры по предотвращению заболеваний вирусными инфекциями при перевозке молодого пополнения в составе воинских команд.

Предусмотрено изолированное размещение молодого пополнения, исключающее совместное нахождение и контакты с гражданским населением в залах ожидания железнодорожных вокзалов и аэропортов. Прибывающие воинские команды будут доставляться в пункт постоянной дислокации автомобильным транспортом воинской части.

Для перевозки молодого пополнения спланирован отдельный автомобильный транспорт и отдельные прицепные вагоны поездов, а также отдельные рейсы военно-транспортной и гражданской авиации. Перевозка молодого пополнения общественным транспортом исключается.

Более 90% призывников останется служить в Восточном военном округе, кроме того большинство из них будет проходить военную службу в субъекте откуда были призваны.

На сборных пунктах все призывники будут обеспечены вещевым имуществом по сезону, питанием на путь следования до воинской части, персональными электронными картами и банковскими картами для получения денежного довольствия.

На территории Дальневосточного федерального округа будет работать более 240 призывных комиссий.

Военнослужащие, отслужившие установленные сроки военной службы по призыву, будут уволены в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации. Специалистами медицинской службы со всеми военнослужащими будет проведен инструктаж о соблюдении мер личной гигиены и ограничений, вызванных распространением пандемии. На путь следования каждому будут выданы медицинские маски.

Сюжеты:
Приморье
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