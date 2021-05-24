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Социальный контракт оформили почти 500 приморцев в 2021 году

24 мая 2021, 07:45
Фото: Медиахолдинг1Mi
С начала 2021 года более тысячи жителей Приморского края подали заявления на выплату по социальному контракту. В данный момент заключено почти 500 из них, сообщили в правительстве региона.

По данным регионального министерства труда, самой популярной выплатой по соцконтракту среди приморцев стала — «поиск работы». Его выбрали 263 человека, и теперь специалисты центра занятости предлагают гражданам подходящие вакансии. В течение четырех месяцев безработный получает выплату в размере 14,8 тысячи рублей.

196 человек заключили социальный контракт для преодоления трудной жизненной ситуации — в течение полугода получателям полагается выплата в размере почти 14,8 тысячи рублей.

31 получатель выплат по соцконтракту — начинающие бизнесмены. Размер выплаты на предпринимательскую деятельность — до 250 тысяч рублей на развитие собственного дела.

Две семьи оформили социальный контракт на ведение личного подсобного хозяйства. Размер единовременной выплаты — до 100 тысяч рублей.

Специалисты отмечают, что в рамках проекта социального воздействия в сфере соцзащиты населения продолжается совместная работа совместно с АО «Почта России».

Главная цель проекта — популяризация этого вида социальной поддержки среди малообеспеченных семей с детьми, живущих в отдаленных районах края. В Приморском крае «пилотными» территориями стали Дальнегорск, Кавалеровский, Яковлевский районы, Тернейский, и Чугуевский округа.

«Почтальоны выявляют такие семьи, помогают родителям оформить социальный контракт. При содействии работников почты подано 41 заявление, заключено 27 социальных контрактов», — рассказали в министерстве.

Стоит отметить, что выплаты по социальным контрактам могут получить одинокие граждане и семьи, доход которых по независящим от них причинам — ниже установленного в Приморском крае прожиточного минимума.

«Социальный контракт — один из наиболее эффективных механизмов борьбы с бедностью, поэтому особый акцент в популяризации этого вида социальной помощи сделан на семьях с детьми», — отметила министр труда и социальной политики Приморья Светлана Красицкая.

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