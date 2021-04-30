Приморцы, подвергшиеся воздействию радиации, получат денежную поддержку

Приморцы, подвергшиеся воздействию радиации, получат денежную поддержку
Приморцы, подвергшиеся воздействию радиации, получат денежную поддержку
Сегодня, 11:09Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг1Mi
Около 1,6 миллионов рублей направлено из федерального бюджета в 2021 году на поддержку приморцев, пострадавших от воздействия радиации в разные годы. В правительстве региона отметили, что выплаты получат 427 жителей края.

В министерстве труда и социальной политики Приморья сообщили, что в списке получателей — чернобыльцы-инвалиды, ликвидаторы, граждане, эвакуированные из зоны отчуждения, выехавшие из района катастрофы, семьи погибших, граждане, подвергшиеся радиации на Семипалатинском полигоне, а также во время аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк».

«Еще 139 человек — это сотрудники из подразделений особого риска», — уточнили специалисты.

Для данной категории льготников законодательством предусмотрены ежемесячные, ежегодные и единовременные денежные выплаты.

Например, ежемесячная денежная компенсация на приобретение продовольственных товаров, компенсация 50% расходов на ЖКУ, единовременная компенсация за вред здоровью, оплата дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью 14 календарных дней, ежегодные компенсации за вред здоровью и другие.

За счет средств Приморского бюджета гражданам, подвергшимся воздействию радиации, предусмотрены 50% компенсации по проезду на транспорте общего пользования. С прошлого года чернобыльцам, как и другим льготникам старше 70 лет, предоставляется ежемесячная выплата на проезд по карте «Приморец».

Министр труда и социальной политики региона Светлана Красицкая отметила, что все меры социальной поддержки граждане получают своевременно и в полном объеме.

«Крупнейшая катастрофа в истории атомной энергетики произошла ровно 35 лет назад, 26 апреля. Тысячи людей со всех уголков страны пришли на помощь жителям украинского города Чернобыль. Многие, кто самоотверженно боролся с последствиями аварии, отдали свои жизни, потеряли здоровье. Целые семьи, вынужденные покинуть свои дома, теперь живут в разных уголках бывшего СССР. Задача государства — финансово поддерживать этих людей», — рассказала глава ведомства.

По словам министра, ежегодно в бюджете закладываются средства на эти цели.

В 2021 году — это 6,2 миллиона рублей.

Сюжеты:
Приморский край
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