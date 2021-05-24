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Строительство первого гольф-курорта на Дальнем Востоке началось в Приморье

24 мая 2021, 01:14
Фото: pixnio.com
В игорной зоне «Приморье» в Приморском крае началось строительство первого на Дальнем Востоке поля для игры в гольф и развлекательной инфраструктуре, сообщили в правительстве региона.

«Сегодня мы сделали первый шаг в открытии туристического кластера в Приморье, который находится в непосредственной близости от игорной зоны. Вы знаете, что у нас уже реализованы проекты более чем на 20 млрд рублей, и гольф-поле — это достаточно большие вложения, весь проект будет стоить около 7 млрд рублей. На Дальнем Востоке мы будем первыми. И по масштабности своей претендуем на право стать одним из лучших курортов мира», — сказала гендиректор Корпорации развития Приморского края Ольга Сун-жаю.

В проекте предусмотрено строительство 36 лунок. Гольф-маршрут протянется на семь с половиной километров.

Кроме самого поля, на участке построят детский развлекательный парк, аквапарк, велосипедные дорожки и различные развлекательные объекты.

Генеральный директор компании-инвестора из Южной Кореи Vladivostok Golf & Resort Джонг Иль Су рассказал, что территория будет, прежде всего, ориентирована на иностранных туристов. Он также озвучил преимущества грядущего проекта.

«В первую очередь, это, конечно, особенности климата в Южной Корее. В Южной Корее очень жарко летом, поэтому не всегда можно играть в гольф, немногие выдерживают. А в Приморском крае климат более прохладный, поэтому более комфортный для игры в гольф. Поэтому здесь можно играть в гольф почти все время», — рассказал инвестор.

Джонг Иль Су занимается строительством полей для гольфа уже 36 лет — за это время он успел построить 23 объекта в разных странах мира.

По его словам, будущий проект должен войти в сотню лучших игровых полей международного класса.

Стоит отметить, что сегодня только в Республике Корея в гольф играют около пяти миллионов человек — инвестор рассчитывает привлечь их в Приморье.

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