Строительство первого гольф-курорта на Дальнем Востоке началось в Приморье

«Сегодня мы сделали первый шаг в открытии туристического кластера в Приморье, который находится в непосредственной близости от игорной зоны. Вы знаете, что у нас уже реализованы проекты более чем на 20 млрд рублей, и гольф-поле — это достаточно большие вложения, весь проект будет стоить около 7 млрд рублей. На Дальнем Востоке мы будем первыми. И по масштабности своей претендуем на право стать одним из лучших курортов мира», — сказала гендиректор Корпорации развития Приморского края Ольга Сун-жаю.