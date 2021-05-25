Программа детского туристического кэшбэка стартовала в Приморье

С начала действия программы все желающие смогут выбрать и приобрести путевку в детские стационарные лагеря на летние смены и получить возврат в размере 50% оплаченной суммы, но не более 20 тысяч рублей.
Деньги автоматически вернутся на карту «Мир», с которой была совершена покупка, в течение максимум пяти дней.
В агентстве по туризму Приморского края рассказали, что частичный возврат стоимости путевок смогут получить не только те родители, которые приобретут путевки после начала действия программы, но и купившие их заранее.
«Дело в том, что продажа путевок в некоторые детские лагеря отдыха на это лето стартовала еще в конце прошлого года. Таким образом, те, кто приобрел путевку заранее, формально под действие программы не попадали. Чтобы устранить эту несправедливость, на федеральном уровне принято решение, что компенсацию половины стоимости детского отдыха получат все родители, купившие своим детям путевки на летний сезон этого года», — отметил глава агентства Владимир Щур.
Получить компенсацию, подав заявление на сайте Госуслуги, начиная с окончания первой смены в детских лагерях, смогут те, чьи дети отдыхали в эту смену. После окончания второй, третьей смен заявление подадут и другие родители.
Стоит отметить, что количество поездок на одного ребенка не ограничено — можно поехать на любое количество смен. Для семей с несколькими детьми вернуть 50% от стоимости можно будет с каждой купленной путевки. При этом все путевки можно оплатить одной картой «Мир».
Окно продаж программы открывается с 25 мая и продлится до 31 августа. При этом вернуться из лагеря можно будет вплоть до 15 сентября. Поездку в лагерь нужно оплатить только картой «Мир», зарегистрированной в программе лояльности платежной системы.
Актуальный список лагерей — участников программы, а также перечень туроператоров и агрегаторов, которые продают путевки в детские лагеря, с момента старта доступен на сайте мирпутешествий.рф в разделе «Детские лагеря».
Если у покупателя уже есть сертификат на льготу для детского отдыха, он также может воспользоваться кэшбэком. В этом случае можно получить возврат половины той суммы, которую он самостоятельно доплачивает к сертификату, но не более 20 тысяч рублей.
«Если вы передумали отправлять ребенка в лагерь, возврат средств будет происходить так же, как происходит при обычной интернет-оплате: через интернет-терминал и электронный терминал. Кэшбэк будет автоматически списан с карты покупателя в полном объеме в момент возврата», — отметили в агентстве по туризму.