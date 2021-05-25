Программа детского туристического кэшбэка стартовала в Приморье

«Дело в том, что продажа путевок в некоторые детские лагеря отдыха на это лето стартовала еще в конце прошлого года. Таким образом, те, кто приобрел путевку заранее, формально под действие программы не попадали. Чтобы устранить эту несправедливость, на федеральном уровне принято решение, что компенсацию половины стоимости детского отдыха получат все родители, купившие своим детям путевки на летний сезон этого года», — отметил глава агентства Владимир Щур.