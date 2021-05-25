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В Приморье стартовала программа субсидирования лизинга для предпринимателей

25 мая 2021, 05:11
Фото: Медиахолдинг1Mi
Бизнесмены Приморья смогут получить финансовую поддержку при оформлении лизинга для расширения собственного производства или для обновления основных средств. Лизинговым компаниям при этом возместят выпадающие доходы из краевого бюджета, сообщили в краевом правительстве.

Сотрудники минэкономразвития Приморского края рассказали, что программа субсидирования лизинга реализуется в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» нацпроекта МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«Эта программа оказалась очень востребованной среди приморских предпринимателей в 2020 году. Ожидается, что и в текущем году будет не менее актуальна. Размер компенсации при заключении лизинговой сделки составляет до 500 тысяч рублей или до 20% от общей стоимости договора лизинга. Прием заявок от предпринимателей на получение финансовой поддержки начнется во втором полугодии», — отметили в ведомстве.

В июле 2021 года начнётся отбор компаний для участия в программе.

«Для этого лизинговым компаниям необходимо в период с 7 июня по 8 июля направить заявку в минэкономразвития Приморского края. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (423) 220-86-41», — рассказали специалисты.

Стоит отметить, что в 2020 году в программе субсидирования приняли участие две лизинговые компании — АО «ЛК «Европлан» и ООО «ЛК «Дельта». Поддержку получили более 40 субъектов малого и среднего предпринимательства.

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