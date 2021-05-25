В Приморье стартовала программа субсидирования лизинга для предпринимателей

«Эта программа оказалась очень востребованной среди приморских предпринимателей в 2020 году. Ожидается, что и в текущем году будет не менее актуальна. Размер компенсации при заключении лизинговой сделки составляет до 500 тысяч рублей или до 20% от общей стоимости договора лизинга. Прием заявок от предпринимателей на получение финансовой поддержки начнется во втором полугодии», — отметили в ведомстве.