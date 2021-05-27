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ФСИН рассказала, сколько получают осужденные в Приморье

27 мая 2021, 05:42
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Приморье есть пример получения осужденными заработной платы в размере 94 тысяч рублей

В среднем зарплата отбывающих наказание на объектах различных организаций составляет 20-24 тысячи рублей, но в отдельных случаях может быть и выше. Об этом рассказала начальник пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний России Кристина Паньшина.

По данным ФСИН, которую цитируют «Известия», средняя зарплата осужденных на принудительные работы на предприятиях выше, чем у заключенных. Например, в Новгородской области она составляет 24 тысячи рублей, в Приморском крае — 20 тысяч рублей, а в ряде случаев зарплата осужденных на принудительные работы превышает среднюю зарплату по региону.

«Так, имеются примеры получения осужденными заработной платы в размере 224 тысяч рублей (Белгородская область), 102 тысяч рублей (Новгородская область), 94 тысяч рублей (Приморский край), 80 тысяч рублей (Волгоградская область)», — цитируют «Известия» Кристину Паньшину.

Напомним, что в 11 регионах России создано 715 мест для осужденных к принудительным работам.

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