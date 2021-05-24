Во Владивостоке требуется специалист на зарплату до 150 тысяч рублей

При этом у соискателя должны быть высшее образование, опыт разработки корпоративных веб-приложений и интеграции, знание и практический опыт работы с C#, .NET, .Net WebAPI, Web services /WCF; SQL (Microsoft TSQL); HTML, CSS, JS, значение принципов ООП, знание MySQL и принципов работы реляционных баз данных, MVC архитектуры. Человек также должен уметь работать с Git и разбираться в чужом коде.