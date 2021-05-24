Во Владивостоке требуется специалист на зарплату до 150 тысяч рублей

Во Владивостоке требуется специалист на зарплату до 150 тысяч рублей
Во Владивостоке требуется специалист на зарплату до 150 тысяч рублей
Сегодня, 10:42БизнесФото: Медиахолдинг1Mi
Программисты и продажники по-прежнему в цене

Топ самых привлекательных предложений работодателей во Владивостоке, согласно анализу Исследовательского центра портала Superjob.ru, в мае возглавили программисты. Также среди самых высокооплачиваемых — менеджеры сферы продаж.

Так, во Владивостоке ищут backend-разработчика с опытом работы.

В обязанности входят: кастомизация Dynamics CRM, разработка и поддержка расширений для Dynamics CRM, разработка и поддержка решений и компонентов для интеграции CRM с ERP MS Dynamics Ax и веб порталом для клиентов, а также оптимизация работы системы — мониторинг и поддержание производительности, выявление и решение проблем работоспособности.

Работа предполагается удаленная.

При этом у соискателя должны быть высшее образование, опыт разработки корпоративных веб-приложений и интеграции, знание и практический опыт работы с C#, .NET, .Net WebAPI, Web services /WCF; SQL (Microsoft TSQL); HTML, CSS, JS, значение принципов ООП, знание MySQL и принципов работы реляционных баз данных, MVC архитектуры. Человек также должен уметь работать с Git и разбираться в чужом коде.

Компания гарантирует полную занятость и белую зарплату 130 000 — 150 000 руб. в месяц, официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ. График работы — пятидневная рабочая неделя с 8:00 до 17:00.

На втором месте, согласно исследованию, — ведущий эксперт по решениям для клиентов малого бизнеса. Его ищет банк и предлагает зарплату от 85 тыс. руб.

Соискателю предстоит заниматься продажами банковских продуктов и услуг корпоративным клиентам, привлечением юридических лиц на расчетно-кассовое обслуживание, проведением встреч, презентаций, холодных звонков и, конечно же, выполнением плана продаж.

Из преимуществ работодатель отмечает официальное трудоустройство, полис ДМС, льготные условия на услуги банка и компаний-партнеров.

На третьей строчке по уровню предлагаемой зарплаты расположился начальник отдела суброгации. Эту вакансию разместила известная страховая компания.

В обязанности суброгатора входят организация эффективной работы отдела, подача исковых заявлений, участие в процессе, обжалование актов судов, переговоры с должниками, заключение соглашений об урегулировании в добровольном порядке до предъявления исполнительного листа. Здесь также потребуют выполнять план и выдерживать сроки.

В свою очередь компания предлагает стандартный график работы 5/2 с 9:00 до 18:00, официальную заработную плату до 70 тыс. руб. в месяц (выплата 2 раза в месяц в строго регламентированные дни), а после прохождения испытательного срока — предоставление полиса ДМС.

на четвертом месте по зарплатному предложению бухгалтер в район Первой Речки — 63,5 тыс. руб. Замыкает Топ-5 менеджер по привлечению клиентов (работа в районе Военного шоссе) с оплатой от 60 000 руб. в месяц.

Мария ПУШКАРЕВА.

Сюжеты:
Приморье
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