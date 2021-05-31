Туротрасль Приморья серьезно пострадала от коронавируса

Так, по итогам 2020 года в сравнении с 2019 годом число иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения (КСР) Дальнего Востока, сократилось на 91% (в РФ — на 81%), а общее количество лиц, размещенных в КСР, снизилось на 39%. Объем платных услуг, оказанных гостиницами и специализированными КСР, сократился на 39 и 51% соответственно, а туристические агентства и туроператоры потеряли 52% объема услуг.