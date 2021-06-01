Асель Кусаинова: «Поиск работы стал болеем точечным и индивидуальным»

— Асель Адиловна, известно, что после пандемии коронавируса работа всех государственных органов претерпела изменения. Расскажите, как сейчас происходит поиск работы в центре занятости?
— В 2021 году у нас в центре открылся отдел кадрового отраслевого обеспечения, и теперь мы помогаем гражданам не только подборе вакансии, но и в составлении резюме. То есть человек, который активно ищет работу, может прийти к нам, чтобы составить грамотную самопрезентацию. Когда документ формируется, специалисты центра занятости предлагают соискателю подходящие вакансии. Будущий работодатель подбирается, исходя из предпочтений кандидата, согласно его профессиональному образованию и опыту работы. После того, как человек выбирает подходящую вакансию, мы направляем его резюме и в течение недели контролируем процесс взаимодействия работодателя и соискателя. Теперь у нас форма взаимодействия с гражданами выстроена таким образом. Быстрый и понятный механизм.
— Напрашивается вопрос: а как было раньше?
— Прежняя система поиска подходящей работы гражданам, состоящим на регистрационном учете, сохранилась. Согласно «Закону о занятости населения РФ» гражданин, который работал в последний год по определенной специальности, получает от центра занятости населения рекомендации по последнему месту работы. То есть, если он увольнялся сварщиком, то и вакансии получал соответствующие. Может быть и такое, что в течение последнего года человек вообще не работал, тогда ему предлагается любая работа в зависимости от его способностей и состояния здоровья. После подбора вакансии человеку выдавалось направление, и с этим документом он шел к работодателю.
— Давайте разъясним подробнее, что такое «направление».
— Направление — это такой документ, с которым соискатель направляется к работодателю. В нем прописываются данные организации, данные соискателя, должность, на которую он претендует. Когда кандидат приходит к работодателю и передает ему направление, тот в свою очередь сообщает, подходит ему этот человек или не подходит. Бывает, что работодатель дает ответ сразу, бывает, что кандидатура рассматривается долго, но обратная связь дается всегда. Направление используется как подтверждение того, что соискатель действительно был у работодателя, это трехсторонний инструмент взаимодействия между человеком, компанией и нами.
— А если человек не может найти работу по специальности?
— Если человек длительное время не может найти работу по специальности, мы подключаем дополнительные государственные услуги: профориентацию, социальную адаптацию, психологическую поддержку. В некоторых случаях мы направляем гражданина на повышение квалификации или переподготовку. То есть, если у человека невостребованная профессия, то мы предоставляем возможность получить новую компетенцию в соответствии с требованиями рынка труда и желанием гражданина.
— Как происходит переобучение?
— Первый шаг — получение статуса безработного, потому что по закону мы не можем учить трудоустроенного человека. После получения статуса безработного, гражданин проходит профессиональное тестирование, далее формируется перечень подходящих профессий по личностным и профессиональным характеристикам кандидата, и уже затем человек выбирает профессию, которую он хочет освоить, и мы направляем его на обучение. Обучение происходит по различным профессиям.
— А если соискатель давно не работал?
У нас есть различные программы для помощи в трудоустройстве, например, общественные работы и работы для тех, кто испытывает трудности в поиске работы. По данным направлениям мы даем человеку социально неадаптированному или давно не работавшему, временную занятость для того, чтобы он мог влиться в рабочий ритм и адаптироваться к трудовой деятельности.
— Но ведь можно найти работу в интернете?
— В сети интернет люди часто ищут работу, мы рекомендуем портал «Работа в России», потому что он является официальный федеральным порталом. Простой пример: когда работодатель обращается к нам для поиска работников, мы рассматриваем не только кандидатов состоящих на регистрационном учете в центре занятости, но и тех, кто ищет работу на портале. Работодатели также могут самостоятельно найти сотрудников на данном портале. Для граждан «Работа в России» — хороший инструмент в поиске работы.
— Что изменилось в работе центра занятости за последние пять лет?
— Могу точно сказать, что поиск работы стал более адресным и индивидуальным. Также мы несколько улучшили процедуру подбора вакансий и сделали упор на профессиональные качества, в связи с тем, что у работодателей появилась потребность в более квалифицированном персонале. В нашем стремительно меняющемся мире компании требуют от соискателей расширенных компетенций. Теперь работодатели хотят, чтобы работники имели документарное подтверждение прохождения профессиональных компетенций или навыков работы с определенными программами.
— Часто ли обращаются за работой соискатели с высокой компетенцией?
— Среди наших соискателей много таких людей. Как правило, они ищут должность менеджера с руководящими функциями. Такие соискатели зачастую имеют достойный образовательный уровень, включающий несколько высших образований и подтверждение о прохождении дополнительного образования, а также трудовой стаж на руководящих должностях. После 2020 года увеличилась обращаемость в центр занятости высококвалифицированных специалистов. Пандемия внесла некоторые сложности в работу центра занятости: во многом приходилось работать дистанционно, но мы выдержали хороший темп трудоустройства и получили полезные наработки. Например, создание отдела кадрового отраслевого обеспечения, адресная работа с резюме– это как раз требование настоящего времени по внедрению новых эффективных форм работы с учетом опыта в период пандемии.