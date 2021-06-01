Итоги работы за год: Парламентарии Приморья решили поддержать жителей островов

Рост и развитие
Пандемия коронавируса все же постепенно сдает свои позиции, и совсем недавно приморские депутаты озадачились вопросом, что уже пора переходить на офлайн-работу. Однако выслушать отчет губернатора и обсудить иные важные вопросы в мае парламентарии собрались онлайн.
Уже привычная проверка связи и вот ровно в 10 часов спикер краевого парламента зачитывает повестку и обозначает ключевые вопросы. Среди которых основное внимание уделено именно отчету главы региона.
«Такой отчет мы заслушиваем ежегодно. Это норма, предусмотренная Уставом Приморского края. C одной стороны, — это форма контроля законодательного органа за работой органов исполнительной власти, с другой — это хорошая форма взаимодействия. На заседании любой депутат может задать главе края вопросы и получить ответ. А потом выступить с оценкой отчета «, — подчеркнул Александр Ролик.
Отчет главы региона занял чуть меньше часа. Олег Кожемяко доклад начал с основных показателей — инвестиции, валовый региональный продукт, собираемость налогов, демография и так далее. В целом, несмотря на объективные сложности 2020 года, вызванные пандемией, экономика региона выстояла.
«Подводя итоги социально-экономического развития края, мы видим, как пандемия и ограничительные меры сказались на разных областях жизни. Были нарушены привычные производственные ритмы и связи», — отметил глава края.
Глава региона отчет разбил на блоки — экономика, промышленность, торговля, транспорт и так далее. Ключевые положения позволяют сделать срез, как развивался регион, что удалось, а что — нет.
«Благодаря совместной работе министерства финансов Приморского края, органов исполнительной власти Приморского края и органов местного самоуправления исполнение консолидированного бюджета за 2020 год по доходам в общей сумме составило 173 млрд 977 млн рублей (за 2019 год — 162 млрд 901 млн рублей), в том числе по налоговым и неналоговым доходам — 120 млрд 332 млн рублей», — отчитался Олег Кожемяко.
Дорожное строительство, новые места в детских садах и школах, меры социальной поддержки, строительство жилья, модернизация ЖКХ, пакеты помощи предпринимателям — несмотря на пандемию, экономика региона выстояла и готова к дальнейшим вызовам. Большинством голосов депутаты приняли отчет главы региона.
Полет пчелы
Краевой закон о пчеловодстве скорректирован. Дело в том, что Приморье еще несколько лет назад стало первопроходцем в вопросе регламентирования отрасли. Сейчас же на федеральном уровне принят аналогичный законодательный акт.
Как отметил заместитель председателя комитета по продовольственной политике и природопользованию Александр Тютерев, федеральный закон определяет основные задачи и направления развития отрасли. Кроме того, регламентируются направления развития отрасли, меры государственной и муниципальной поддержки пчеловодства.
«Поскольку краевой закон о пчеловодстве был принят в порядке опережающего нормотворчества, с появлением федерального закона его положения стали нуждаться в корректировке», — отметил Александр Тютерев.
Закон вступает в силу 29 июня. В связи с тем, что федеральное законодательство закрепило определенные понятия, и потому приморским законодателям было необходимо внести правки. Кроме того, корректировки затронули статьи, касающиеся задач и направлений развития пчеловодства в Приморье, господдержки отрасли, создания и эксплуатации пчеловодческой инфраструктуры, использования земельных участков для пчеловодства.
Еще одно нововведение — статья, которая устанавливает перечень полномочий региональных органов государственной власти в сфере развития пчеловодства. В частности, она относит к ведению исполнительной власти региона разработку и реализацию краевых программ по развитию пчеловодства, осуществление мероприятий, направленных на воспитание бережного отношения к пчелам, оказание информационной и консультативной помощи союзам и ассоциациям пчеловодческих хозяйств и другие полномочия. За правительством Приморья закреплена обязанность по установлению порядка оформления и ведения ветеринарно-санитарного паспорта пасек.
Я паркуюсь как…
Очередные ужесточения для нарушителей правил парковки введены в регионе. В частности, теперь уже нельзя будет бросить машину возле мусорных контейнеров и уйти по своим делам.
Участие в разработке принял спикер краевого парламента Александр Ролик. Инициатива появления новых штрафных санкций принадлежи Приморскому экологическому оператору, мусоровозы которого регулярно сталкиваются с серьезными проблемами. Теперь те, чья машина мешает вывозу ТБО, должны будут платить штраф. Размер варьируется — если речь идет о физическом лице, то платить придется от одной до трех тысяч рублей. А вот должностным лицам нарушение правил обойдется несколько дороже — от трех тысяч до десяти тысяч рублей. Наибольшее наказание понесут юридические лица. Им придется платить от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей. Исключением будут являться машины экстренных служб при выполнении своих работ.
«Работа органов местного самоуправления и регионального оператора по обращению с ТКО постепенно приобретает системный характер, и порядок в этой сфере наводится. Хотя проблем очень много, и не только с компаниями, которые вывозят мусор, но и с отношением наших граждан к сбросу отходов. Поэтому наряду с экологическим образованием, в законодательстве, однозначно, должны присутствовать и меры правового регулирования, в том числе и административная ответственность в отношении тех, кто нарушает установленные нормы», — отметил Александр Ролик.
Островитянам в помощь
Около 200 человек, живущих на островах Путятина, Попова и Рейнике, получили право на ежегодную транспортную выплату. На эти деньги можно будет оплатить перевозку автомобилей и негабаритных грузов. Сумма определена в пять тысяч рублей.
Правом на транспортную выплату обладают те островитяне, доход которых ниже прожиточного минимума и те, кто обладает региональную социальную доплату к пенсии или ежемесячное пособие на ребенка
Всего на компенсацию стоимости проезда льготникам в краевом бюджете предусмотрено 124,3 миллиона рублей. Дополнительных средств краевого бюджета на новую выплату не потребуется.
Как отметила председатель профильного комитета Татьяна Косьяненко, данные поправки к законопроекту были рассмотрены на заседании комитета в трех чтениях по просьбе губернатора Приморья.
«В связи с этим комитет просит поддержать поправки сразу в трех чтения», — отметила Татьяна Косьяненко.
Ольга ИЛЬЧЕНКО.