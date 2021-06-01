Итоги работы за год: Парламентарии Приморья решили поддержать жителей островов

Участие в разработке принял спикер краевого парламента Александр Ролик. Инициатива появления новых штрафных санкций принадлежи Приморскому экологическому оператору, мусоровозы которого регулярно сталкиваются с серьезными проблемами. Теперь те, чья машина мешает вывозу ТБО, должны будут платить штраф. Размер варьируется — если речь идет о физическом лице, то платить придется от одной до трех тысяч рублей. А вот должностным лицам нарушение правил обойдется несколько дороже — от трех тысяч до десяти тысяч рублей. Наибольшее наказание понесут юридические лица. Им придется платить от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей. Исключением будут являться машины экстренных служб при выполнении своих работ.