Одно из ковид-ограничений отменили в Приморье

В краевом агентстве международного сотрудничества рассказали, что с началом пандемии коронавирусной инфекции власти провинций КНР, граничащих с Приморьем, в несколько этапов ввели ряд ограничений, которые повлияли на пропускную способность международных автомобильных пунктов пропуска — у пунктов пропуска регулярно накапливалось большое количество автомобилей, что грозило ухудшением как эпидемической ситуации, так и провоцировало конфликты среди участников рынка трансграничных перевозок.