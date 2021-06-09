Инфографика: МФЦ Приморья в 2021 году

«В МФЦ Приморского края последовательно внедряются системы, использующие в своей работе искусственный интеллект. Уже сейчас в тестовом режиме используется система голосового робота, информирующего заявителей о порядке получения нескольких услуг. В ближайшее время в эксплуатацию будет принят голосовой помощник по услуге „Выплаты детских пособий на детей от трех до семи лет включительно“. До конца 2021 года через систему голосового помощника можно будет получить информацию о готовности пакета документов и записаться на прием в МФЦ», — рассказали в министерстве цифрового развития и связи Приморского края.