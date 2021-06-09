Инфографика: МФЦ Приморья в 2021 году

По данным специалистов приморского МФЦ, сейчас в разных муниципалитетах Приморья работают 37 многофункциональных центров.
В общей сложности они предоставляют гражданам 205 услуг, среди которых услуги федеральных органов исполнительной власти, услуги органов государственных внебюджетных фондов, услуги органов исполнительной власти Приморского края, услуги иных учреждений, организаций, услуги, предоставляемые в рамках реализации администрациями муниципальных образований Приморского края переданных государственных полномочий, муниципальные услуги, услуги, предоставляемые в связи с жизненными ситуациями на основании единого комплексного запроса.
Полный список услуг, предоставляемых МФЦ, можно посмотреть в соответствующем реестре на официальном сайте.
Самыми популярными услугами в МФЦ стали услуги Росреестра и социальной защиты, а также оформление документации по прописке и проживанию.
С начала 2021 года многофункциональные центры Приморского края посетили около 375 тысяч граждан. Для сравнения, за весь период 2020-го года в МФЦ за услугами пришли 1800 человек, что несравнимо меньше. Виной всему — пандемия COVID-19.
За один рабочий день офис МФЦ в Приморье обслуживает от 50 до 60 тысяч человек. Среднее время ожидания в очереди — от 1 до 12 минут, в зависимости от конкретного МФЦ.
При этом в данный момент каждый гражданин может получить 72% услуг, предоставляемых многофункциональным центром, не выходя из дома — в онлайн-режиме.
Стоит отметить, что в 2021 году приморские МФЦ планируют несколько нововведений в своей работе.
Так, с 15 июня текущего года центры и офисы «Мои документы» начнут оформлять и выдавать загранпаспорта с биометрическими данными — документы будут действовать 10 лет.
«Теперь документы для заграничных поездок жители края смогут получить в дополнительных пунктах выдачи, помимо УВД. Срок действия паспорта с биометрическими данными — 10 лет, что, безусловно, более удобно по сравнению с паспортами с 5-летним сроком», — рассказали специалисты.
В краевом правительстве отметили, что новые паспорта обладают большей защитой и содержат в себе микросхему с информацией о владельце.
Кроме того, до конца 2021 года в региональных МФЦ появится новая функция — записаться на приём можно будет при помощи голосового ассистента, а также граждане смогут получить у него информацию о готовности документов.
«В МФЦ Приморского края последовательно внедряются системы, использующие в своей работе искусственный интеллект. Уже сейчас в тестовом режиме используется система голосового робота, информирующего заявителей о порядке получения нескольких услуг. В ближайшее время в эксплуатацию будет принят голосовой помощник по услуге „Выплаты детских пособий на детей от трех до семи лет включительно“. До конца 2021 года через систему голосового помощника можно будет получить информацию о готовности пакета документов и записаться на прием в МФЦ», — рассказали в министерстве цифрового развития и связи Приморского края.
Также на базе единого портала госуслуг в Приморье внедрили платформу обратной связи, открыли образовательный и социальный порталы, систему безналичного расчёта в общественном транспорте. Кстати, система бесконтактных платежей действует на всех маршрутах во Владивостоке, а также на некоторых в Артеме, в Находке, Уссурийске, Арсеньеве, Большом Камне, Фокино, Дальнереченске, Дальнегорске, Спасске-Дальнем. Эту систему хотят внедрить и на междугородних внутрикраевых маршрутах.
«Разработали приложение по проверке наличия справки на COVID-19 у рыбаков для выезда в Корею. Также совместно с агентством международного сотрудничества и министерством транспорта запустили электронную очередь для перевозчиков, выезжающих в Китай, для прохождения пунктов пропуска. Эта совместная работа была высоко оценена министерством транспорта РФ», — рассказали в министерстве.
Стоит отметить, что развитие электронных услуг для граждан проходит в рамках госпрограммы «Цифровой трансформации» — это одна из целей развития России на период до 2030 года.
В рамках данной программы планируется достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики, социальной сферы, государственного управления, увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде.
Специалисты отмечают, что развитие искусственного интеллекта также является одним из ключевых направлений в достижении национальной цели.