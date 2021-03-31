1 апреля в МФЦ появятся новые услуги

1 апреля в МФЦ появятся новые услуги
Сегодня, 14:20ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
МФЦ расширит перечень предоставляемых услуг. С 1 апреля в центрах «Мои документы» граждане смогут заказать справки об отсутствии судимости и наказания за употребление наркотиков, сообщает ведомство в своём инстаграме.

«С 1 апреля 2021 года расширен перечень услуг, предоставляемых на базе МФЦ, добавлены следующие услуги: выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования; Выдача справок том, является или не является лицо подвергнутым административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ», — сказано в instagram-публикации приморского МФЦ.

Сотрудники центра сообщили, что справки можно заказать через портал Госуслуг.

В комментариях к публикации один из пользователей отметил, что было бы здорово ввести приём заявок на выдачу выписок из Единого государственного реестра недвижимости.

«Лучше бы расширили и стали принимать заявки на выдачу Выписок из ЕГРН», — отметили в комментарии.

В ответ служба МФЦ сообщила, что перечень услуг центра постепенно расширяется, а подобную выписку можно заказать в электронном виде.

Стоит отметить, что в настоящий момент в приморской столице работают восемь отделений МФЦ. Приём граждан ведётся по записи и в порядке живой очереди.

Фото:instagram.com/umfc25

Сюжеты:
Приморский край
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