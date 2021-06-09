Новые кадровые назначения в ФК «Динамо-Владивосток»

Футбольный клуб «Динамо-Владивосток» создан в июне 2021 года — он уже прошёл лицензирование в российском футбольном союзе. Команда ФК будет выступать в самой низшей профессиональной лиге — ПФЛ, а в какой именно группе — пока неизвестно.