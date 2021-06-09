zr.media
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Новые кадровые назначения в ФК «Динамо-Владивосток»

9 июня 2021, 06:43
Фото: Медиахолдинг1Mi
Стало известно имя президента футбольного клуба «Динамо-Владивосток» — им стал гендиректор ОАО «Терминал Астафьева» Руслан Кондратов, который ранее поддерживал ФК «Луч» и «Океан».

Телеграм-канал SANDLER-Live-Динамо пишет и о других назначениях в клубе.

«Президент клуба — Руслан Кондратов, генеральный директор — Евгений Алхимов, главный тренер — Сергей Бойко», — сообщают авторы канала.

Главный тренер Сергей Бойко — воспитанник владимирского футбола. В 90-е годы он играл в первенстве Белорусской ССР за команду «Обувщик», после — за команды первого и второго дивизионов первенства России. В 1997–1998 годах выступал в чемпионате Белоруссии за «Торпедо» (Минск) и «Славию» (Мозырь).

После того, как стало известно имя руководителя ФК «Динамо-Владивосток», в сети отметили, что кадровое решение «крайне интересное».

«Крайне интересное кадровое решение, учитывая то, что ФК „Динамо-Владивосток“ входит в Приморское Спортобщество „Динамо“, членами совета которого являются начальник приморского УФСБ России по ПК генерал-лейтенант Д. Симонов и начальник УМВД России по ПК генерал-майор О. Стефанков», — пишет телеграм-канал Эксперты Приморского края.

Отметим, что ранее Руслан Кондратов поддерживал владивостокский футбольный клуб «Луч» и находкинский «Океан».

Футбольный клуб «Динамо-Владивосток» создан в июне 2021 года — он уже прошёл лицензирование в российском футбольном союзе. Команда ФК будет выступать в самой низшей профессиональной лиге — ПФЛ, а в какой именно группе — пока неизвестно.

Материалы по теме
В Приморье на смену футболу и хоккею приходит регби"Терминал Астафьева" поддержит приморский футбол«Терминал Астафьева» помог «перезагрузить» приморский футбол
#Новости#Владивосток#Спорт#Приморский край#Общество
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56