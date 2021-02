«Терминал Астафьева» помог «перезагрузить» приморский футбол

Приморский футбол ждёт возрождение. Уже этой осенью команда «Динамо-Океан» должна войти в состав второй лиги чемпионата России. Победы спортсменам предстоит одерживать на отремонтированном стадионе «Водник».

Об этом и многом другом говорится в соглашении, подписанном АО «Терминал Астафьева», ФК «Океан» и спортивным обществом «Динамо». Свои подписи под документом поставили исполнительный директор АО «Терминал Астафьева» Александр Ганин и главный тренер ФК «Океан» Александр Тихоновецкий. Уже этой весной начнётся реконструкция нижнего поля стадиона «Водник». Там команда будет проводить домашние матчи. «Наше предприятие всегда поддерживает социальную жизнь Находки. Важным в ней был и остается легендарный футбольный «Океан», регулярно собиравший полные трибуны болельщиков. Поэтому мы посчитали необходимым поддержать команду и для реализации этой амбициозной задачи нашим партнером стало спортивное общество «Динамо», — сказал Александр Ганин. По условиям инвестиционного соглашения «Терминал Астафьева» займётся реконструкцией нижнего поля с установкой освещения, трибун и укладкой газона. После чего предприятие получит права на объект, а оперативным управлением займётся спортивное общество «Динамо». Тренироваться на новом поле смогут как профессиональные футболисты, так и любительские команды. Футболисты уже начали готовиться к новым победам. По словам главного тренера ФК «Океан» Александра Тихоновецкого, сейчас игроки новой команды испытывают свои силы в турнире по мини-футболу. «С нетерпением ждем окончательного утверждения регламента лиги. Ребята хотят играть и побеждать, радовать жителей Находки и Приморского края. Сейчас набираем форму через участие в краевом чемпионате Суперлиги по мини-футболу, где получаем игровую практику, также начинаем проводить более интенсивные тренировки», — пояснил тренер. Новый сезон находкинская команда начнет под мощным брендом спортобщества «Динамо». Находкинский филиал организации займётся подготовкой начинающих спортсменов и развитием спортивных проектов совместно со своим якорным партнёром АО «Терминал Астафьева». «Сегодня профессиональный спорт в Приморье находится в непростой ситуации. В прошлом году в условиях пандемии были закрыты несколько команд. Поэтому мы все вместе хотим начать новый проект, который приведет к стабильности приморского футбола. На этом непростом этапе мы решили объединить бренды и усилия партнеров — футбольного клуба „Океан“, властей Приморского края, АО „Терминал Астафьева“ и спортивного общества „Динамо“. Вновь созданная команда будет называться „Динамо-Океан“. Эта команда будет заявлена по всем правилам РФС во вторую лигу (сейчас это — ПФЛ), скорей всего, в зону „Центр“. Игра будут проводиться на реконструированном стадионе „Водник“. В качестве резервной арены будет использоваться стадион „Динамо“ во Владивостоке. Основу команды составят воспитанники приморского футбола», — сказал Эдуард Сандлер. Депутат Думы Находкинского городского округа Анзор Авдадаев отметил, что, благодаря поддержке АО «Терминал Астафьева» и спортивного общества «Динамо», удалось не только повысить шансы приморских спортсменов на участие в соревнованиях второй лиги, но и заняться развитием футбольной инфраструктуры. «Я разговаривал с генеральным директором АО «Терминал Астафьева» Русланом Кондратовым. И он подтвердил, что одним из приоритетов является участие в команде воспитанников футбольной школы «Океана», — подчеркнул Анзор Авдадаев. Отметим, что накануне команда «Океан» в рамках подготовки к новому сезону провела очередной матч в розыгрыше зимней Суперлиги по мини-футболу. Встреча с командой «ОФК» завершилась боевой ничьей со счетом 4:4. 1–7 мая находкинцам предстоит принять участие в Кубке Дальнего Востока, который пройдет в Амурской области. В случае успеха спортсмены смогут побороться и за Кубок России.

