«Терминал Астафьева» помог «перезагрузить» приморский футбол

«Сегодня профессиональный спорт в Приморье находится в непростой ситуации. В прошлом году в условиях пандемии были закрыты несколько команд. Поэтому мы все вместе хотим начать новый проект, который приведет к стабильности приморского футбола. На этом непростом этапе мы решили объединить бренды и усилия партнеров — футбольного клуба „Океан“, властей Приморского края, АО „Терминал Астафьева“ и спортивного общества „Динамо“. Вновь созданная команда будет называться „Динамо-Океан“. Эта команда будет заявлена по всем правилам РФС во вторую лигу (сейчас это — ПФЛ), скорей всего, в зону „Центр“. Игра будут проводиться на реконструированном стадионе „Водник“. В качестве резервной арены будет использоваться стадион „Динамо“ во Владивостоке. Основу команды составят воспитанники приморского футбола», — сказал Эдуард Сандлер.