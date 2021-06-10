Приморью требуются «рабочие руки»

Согласно данным Приморского центра занятости на 1 июня 2021 года, работу в регионе ищут 13,9 тысячи человек. Это на 45 процентов меньше, чем в начале лета 2020 года, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

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