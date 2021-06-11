Из-за сильных дождей в Приморье объявили штормовое предупреждение

«В связи с влиянием активного атмосферного фронта днем 11 июня и ночью 12 июня на большей территории Приморского края пройдут дожди, местами сильные, с количеством 15-45 миллиметров за 12 часов и менее. Во второй половине дня 11 июня и в первой половине ночи 12 июня во Владивостоке, местами на юге края ожидается очень сильный дождь с количеством 50 миллиметров и более за 12 часов и менее», — объявили специалисты.