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Не дай наркотикам сломать твою жизнь
15 июня 2021, 09:01
Фото: Медиахолдинг1Mi
В рамках приморской государственной программы «Безопасный край» на 2020–2027 годы, в регионе реализуются мероприятия по профилактике и предотвращению распространения наркотических веществ.
Сюжет
Владивосток
Не дай наркотикам сломать твою жизнь:
Фото: ИК "Золотой Рог"
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