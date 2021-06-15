Принять нельзя благоустроить: Константина Шестакова ужаснули пляжи Шаморы

Оказалось, что планы арендаторов по благоустройству, постройке открытых террас и доступности пляжей для маломобильных категорий граждан крайне далеки от воплощения в жизни. Шестаков напомнил, что летний сезон уже начался, однако арендаторы крайне медленно выполняют работы. Глава города указал на то, что до сих пор не закончен демонтаж кафе, беседок и прочих строений, которые были построены прямо на песке. Все еще установлено освещение и видеокамеры.