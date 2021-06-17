Мой Владивосток — моя крепость

Почему крепость именно такая?
Владивостокская крепость — не сооружение с рвом, высокими стенами, ограждающими местность, и прочими атрибутами средневековых бастионов. В конце 19 века на рельефной территории Владивостока представить такую картину было бы весьма тяжело. Для совсем молодого города возводили прежде всего оборонительные форты, главной задачей которых было защитить только приобретённые территории Российской империи как с суши, так и с моря. Они особенным образом вписаны в рельеф нашей земли, что делает объекты крепости незаметными и удобными для оборонительной деятельности.
Вспомним, как все начиналось. Конец XIX века, период обострения отношений между Британской и Российской коронами. Вот уже несколько лет идет русско-турецкая война, и угроза нападения англичан с Востока заметно возросла. В то время Владивосток — далекий городок на окраине страны, чтобы сделать его мощной оборонительной державой требуются непомерные 22 млн рублей единовременно и 4 мил рублей ежегодно, чтобы поддерживать установленный порядок. Императору предстояло принять серьезное решение.
В 1877 году британский путешественник напишет о городе так: «Я считал Владивосток русским Гибралтаром. Но к великому моему удовольствию, я воочию убедился, что Владивосток место, которое вполне можно взять и истребить флотом».
Идея фортифицировать молодой Владивосток принадлежит Павлу Федоровичу Унтербергеру, заведующему инженерной частью Восточно-Сибирского военного округа. Именно он в 1878 году разработал проект размещения укреплений и береговых батарей на ближайших к тогдашнему Владивостоку высотах. По идее военного инженера город необходимо было изолировать как оборонительный комплекс, снабдив орудиями, способными дать отпор английской артиллерии.
Проект строительства самой большой военно-морской крепости мира шел в три этапа:
Пока совсем юный Владивосток не обжит, и даже дик. Путь из центра страны до него дорог и далек. Но перед тем как возводить оборонительный комплекс, нужно понимать, с чем имеешь дело: подготовить территорию к глобальным преобразованиям. Первый этап этому и посвятили. Офицеры занимались разметкой территорий, работали с логистикой, рабочие убирали лес, сооружали места для жизни. Первая линия обороны, которую удалось возвести за первый период, представляла собой деревоземляное укрепление с несколькими береговыми батареями.
Уже через месяц после основания порта Владивосток в бухте Золотой Рог появилась первая береговая батарея.
Второй период возведения неприступного бастиона был нацелен на стратегическое расположение объектов цитадели. Важно, чтобы вторая оборонная линия не допускала «мертвые зоны», где бы русские солдаты не могли достать врага. В это же время крепость сталкивается с важной проблемой — шпионаж. Энтузиазм Российской короны выделять крупные суммы поутих. Эту проблему решали привлечением к строительству китайских и корейских рабочих, которые обходились куда дешевле казенному карману. Естественно, в числе наемников были и лазутчики. Япония и Китай следили за развитием и состоянием объектов владивостокского укрепления.
Как бы то ни было, с 1899 по 1905 годы к объектам крепости присоединилось полсотни береговых батарей, обеспеченных мощными артиллерийскими орудиями. Форты и капониры оборудовали автономными генераторами и соединили между собой дорогами и подземными линиями связи.
Третья линия обороны — сердце цитадели. С нее и начинается третий этап проекта Крепости. Работа над ним заняла добрых 12 лет. В 1905 году Россия терпит неудачу в русско-японской войне, и теперь Владивосток — последний российский порт на всем Тихом океане. На безопасность этой стратегической точки императорская казна не жалеет средств! Оборона цитадели обошлась в 1/12 золотого запаса страны. И то не напрасно, к 1911 году город охраняли 1194 пушки, 378 пулеметов, 140 фортификационных сооружений. Обслуживали цитадель 70 батальонов, 2 воздухоплавательные роты и 300 уссурийских казаков — всего 75 тысяч человек.
Несмотря на свой масштаб, считается, что проект выполнен лишь на две трети от задуманного результата. Строительство укрепления было остановлено после Октябрьской революции. А в 1923 году, по условиям соглашения с Японией, оборонительный комплекс и вовсе упразднили. Крепость состояла из 16 фортов, 50 боевых артиллерийских батарей, десятки капониров и 8 подземных казарм, а также 130 укреплений, разбросанных по сопкам и мысам, и 1400 орудий. Все их можно поделить на три важные для порта категории: оборонительные сооружения, инфраструктура и коммуникации.
Крепость Советов
На десяток лет Владивостокская крепость терпит забвение и грабежи. В 30-е годы заметно усиливается влияние Японии в Тихоокеанских водах. Она уже успела оккупировать Маньчжурский Китай. Разумеется, Советская власть осознавала, что это лишь этап подготовки для вторжения в СССР. Наркомат обороны вновь обращается к крепости, вдохнув в нее «вторую жизнь».
Нужно признать, что Советский Союз вовсе фортифицирует Дальний Восток, чтобы лишить Японию возможности атаки. Здесь Владивостоку повезло, ведь он уже имел военные сооружения, которые теперь модернизируют: убирают пробелы береговой обороны, перевооружают батареи современными орудиями. Устаревшие форты становятся складами зенитной артиллерии. В это же время вдоль побережья строят сотни противодесантных батарей.
Крепость была настолько мощна, что японская армия не осмелилась ее штурмовать. Укрепление Владивостока славится тем, что за всю свою историю, крепость ни разу не выстрелила в бою.
После Великой Отечественной войны интерес к Крепости вновь утихает. В ближайшие годы мир захлестнёт эпоха развития ракетостроения и ядерного оружия. В новом мире бетонные цитадели — каменный век, и даже война теперь будет носить другой формат. Так думали до конца 60-х.
В 1969 году Китай заявляет о своей претензии на пересмотр исторически установленной границы. Конфликта не миновать, а значит, предстоит готовить Крепость. Теперь ее назовут по-новому — Владивостокский оборонительный район. Вновь отреставрируют пожившие объекты, подготовят оборонительную технику. Такая подготовка омолодила цитадель, однако в боевых действиях она вновь не приняла участия. Советско-китайский конфликт отразился в локальных боях, а решился путем переговоров.
Ярмарка истории
Почти через век от своего основания Владивосток избавляется от статуса «закрытого города». В 2015 году объекты крепости переходят в собственность города. Достаточно тяжкий груз, ведь теперь необходимо содержать и следить за сохранением исторических памятников. Тогда же решили, что уместно будет сдавать объекты Владивостокской крепости в аренду предпринимателям, и отдать часть ответственности за объекты им. Однако для предпринимателей сделали ограничение, использовать наследие можно было строго установленной функции: организация музеев, офисов, складов, кафе или для проведения культурной, туристко-экскурсионной или спортивной деятельности. Йены для арендаторов разнились в зависимости от масштаба объекта. Кроме того, предполагалось, что как раз предприниматели и займутся реставрацией фортов, погребов и укреплений. Срок аренды ограничили пятью годами.
Теперь доступ к объектам крепости имеют не только военные, а любой желающий. Это имело двоякий результат: теперь можно исследовать грандиозное укрепление — с точки зрения военного дела, истории и архитектуры Владивостокская крепость — настоящий кладезь! С другой стороны, оставшись без охраны, сооружения в миг стали интересны вандалам и продавцам черных рынков.
Крепость — федеральный музей
До 2019 года Владивостокская крепость пребывала в вышеописанном состоянии. По указу Президента Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева стал базой для создания «Владивостокской крепости». «Бесхозные годы» не пошли на пользу историческим памятникам. Сегодня музейщики много работают, чтобы сохранить историческое наследие для людей. Как отметил директор Музея истории Дальнего Востока имени В. К. Аресеньева Виктор Шалай, перед появлением экспозиционного комплекса пришлось решить много юридических вопросов.
Трудность заключалась в том, что существуют разные точки зрения на подсчет этих памятников. 120 объектов — это самая расхожая цифра, однако музейщики не скрывают свой скепсис относительно этой теории, и насчитывают более 800 исторических памятников, которые следует включить в реестр объектов культурного наследия.
«Крепость Владивосток это, в общем-то и есть весь город. И какое-то небольшое количество объектов сегодня имеет шанс на спасение, но сотни других таких шансов с точки зрения законов не имеют. Все объекты инфраструктуры — казармы, госпитали, кладбища, дороги, канатные дороги — остались за пределами этого списка», — говорит Виктор Шалай
Амбициозна, но не безосновательна идея включения «Владивостокской крепости» в состав всемирного наследия ЮНЕСКО. Несмотря на то, что организация с трудом принимает в состав военные объекты, музей и его сотрудники обещают приложить все усилия, чтобы реализовать задуманный план.
Сегодня объекты можно посетить самостоятельно или же с экскурсионной группой. Каждый открытый для посещения памятник имеет потрясающую панораму и не менее интересную историю.
Мария ТРЕТЬЯКОВА