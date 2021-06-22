Город + бизнес = красивый Владивосток

Среди таких проектов — строительство береговой линии в бухте Аякс, прибрежной зоны мыса Ахлёстышева, парка Минного городка и набережной Спортивной гавани. Именно эти пространства вошли в список объектов, по которым в 2021 году будут заключены концессионные соглашения.
Как заявили специалисты в управлении туризма, инвестиций и городской среды администрации Владивостока, подобное решение поможет привлечь и увеличить количество внебюджетных инвестиций в развитие и содержание вышеперечисленных территорий.
«Плюсы концессионных соглашений заключаются в том, что город и его жители получат доступные и благоустроенные общественные пространства, а предпринимателям после завершения строительства и благоустройства представится возможность извлекать прибыль от эксплуатации объектов на долгосрочных условиях», — сказала начальник управления туризма, инвестиций и городской Наталья Руденко.
Эксперт также отметила, что после окончания срока концессионного соглашения объект возвращается муниципалитету.
Интересно, что в рамках государственно-частного партнерства эти пространства могут пополниться объектами образования, культуры, спорта, социально-культурного назначения, а также такими постройками, которые можно использовать для отдыха жителей и туристов.
Также благодаря развитию государственно-частного партнёрства во Владивостоке планируется воплотить в жизнь проект по обустройству и замене системы освещения. Как считает исполняющий обязанности мэра столицы Дальнего Востока Константин Шестаков, сотрудничество на основе ГЧП помогает оперативно решать важные городские вопросы.
Уже в ближайшее время в городе благодаря сотрудничеству сразу нескольких коммерческих компаний и администрации реализуют пилотный проект по обустройству и замене системы освещения. В дальнейшем этот опыт будут развивать.
Применение новых технологий в работе позволит сделать город более освещенным, при этом снизив энергозатраты. Предстоящие мероприятия обсуждали 16 июня на совещании под руководством и. о. главы Владивостока Константина Шестакова.
В этот день в мэрии собрались представители энергокомпаний, которые будут работать в городе на основе государственно-частного партнёрства, специалисты муниципального предприятия «Владивостокское предприятие электрических сетей» и сотрудники управления топливно-энергетического комплекса. Заняться работой по реконструкции наружного освещения в краевом центре на условиях государственно-частного партнёрства готовы сразу несколько компаний. Среди них — «ТехЭлектроТорг» и «Торговый дом «Ферекс». Также заинтересованность высказала одна московская компания. Кто из них будет реализовывать проект по реконструкции системы уличного освещения приморской столицы, станет понятно после проведения соответствующих открытых электронных аукционов, в которых смогут принять участие все заинтересованные лица.
Константин Шестаков подчеркнул, что подобное сотрудничество на основе ГЧП помогает оперативно решать ряд важных городских вопросов, а установка новых современных светильников и ламп позволит сделать город более освещённым, сократив при этом затраты на электроснабжение.
Специалистам предстоит провести энергоаудит и определить основные векторы предстоящей работы. Так, уже сейчас сообщается, что в городе предстоит провести большую работу не только по реконструкции существующей системы освещения, но и строительству новых линий. Ярче и освещённее должны стать дороги, а в спальных районах, вблизи жилых домов, свет будут делать немного приглушенным, чтобы фонари не светили в окна и не мешали спать.
«Установленное на больших магистралях города освещение в большинстве случаев не соответствуют требованиям. Фонари на них не всегда освещают всю проезжую часть, как это необходимо. В данном случае требуются, конечно, более масштабные работы — переустройство опор. В других же случаях можно будет обойтись заменой ламп и плафонов. Новое оборудование позволит сделать систему уличного освещения в городе более эффективной, энергосберегающей и долговечной», — отметил руководитель компании «Торговый дом «Ферекс» Максим Прохоренко.
Руководитель компании «ТехЭлектроТорг» Анна Конко в свою очередь добавила, что они готовы приступить к реализации пилотного проекта уже в ближайшее время. Сейчас рассматриваются адреса, на которых и проведут работы по реконструкции.
Отметим, что, по сообщениям специалистов, во Владивостоке требуется заменить на новые и современные 19 тысяч светильников в разных районах. После получения результатов энергоаудита и реализации пилотного проекта в городе планируется начать масштабные работы по реконструкции системы уличного освещения. Основные мероприятия запланируют на 2022 год.
Полный список объектов, в отношении которых могут быть заключены концессионные соглашения, размещается на сайте www.torgi.gov.ru. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель могут выступить с частной концессионной инициативой в отношении понравившейся территории.