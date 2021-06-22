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Коровы приморских фермеров стали давать больше молока

22 июня 2021, 05:49
Фото: pxhere.com
Молокопроизводителям Приморского края с начала 2021 года удалось получить от своих коров 48,6 тысячи тонн молока. Таков результат в общем зачете по всему региону.

В приморском правительстве сообщили, что в 2021 году был отмечен рост надоев в фермерских хозяйствах на 1,3 процента.

По данным специалистов, такой показатель связан с процессом отбора в стадах. Фермеры выбраковывают коров, которые дают мало молока. Из-за этого производство молока в организациях упало на 5% и в настоящее время не превышает 17,3 тысячи тонн.

А вот у фермеров дела обстоят иначе. Их коровы стали производить на 1,3% молока больше. Чуть менее, чем за полгода надои выросли до 12,7 тысячи тонн.

Молочному животноводству в Приморье уделяют особое внимание. В 2021 году поголовье дойных коров в крае превышает 30 тысяч особей. В край завозятся высокопроизводительные породы. На прошлой неделе из Венгрии привезли 200 голштинов. Одна корова этой породы может дать около 10 тонн молока в год.

Кроме государственной поддержки за каждый литр произведенного и проданного молока, местные фермеры могут получать субсидию и из краевого бюджета.

Поддержка фермеров региона проводятся в рамках реализации государственной программы Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2020–2027 годы, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае в сфере сельского хозяйства, импортозамещения, потребительского рынка».

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#Новости#Сельское хозяйство#Приморье#Общество
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