zr.media
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Пиратам бой: приморский адвокат прокомментировала изменения в законодательстве

22 июня 2021, 10:20
Фото: Фото: Медиахолдинг1Mi
В Госдуму внесли законопроект, который закрепляет положения Антипиратского меморандума. Компании-правообладатели, подписавшие этот документ («Первый канал», ВГТРК, «СТС Медиа» и другие) теперь могут сами бороться с «подпольными» материалами в интернете.

В случае принятия закона, такое право получат все компании-контентмейкеры.

Адвокат Галина Антонец рассказала о том, как действие закона отразится на виртуальном инфополе: «Однозначно это повлияет на свободу распространения информации, но с другой стороны, мы идем к общемировым стандартам соблюдения авторских прав, мы постепенно поднимаемся по рейтингу стран, в которых соблюдается авторское право.

Антипиратский меморандум был подписан 1 ноября 2018 года, после чего был создан реестр ссылок на пиратский контент, который постоянно пополнялся правообладателями. Поисковики были обязаны сверяться с ним каждые пять минут. На удаление появившихся в реестре нелегальных ресурсов отводилось шесть часов. Впоследствии Меморандум много раз продлялся, в настоящий момент срок его действия пролонгирован до 1 августа 2021 года.

Как отмечают авторы законопроекта, схема оказалась рабочей: 6-часовой срок на удаление доказал свою эффективность в деле — владельцы «подпольных» сайтов пытаются отслеживать заблокированные ссылки и автоматически генерировать страницы-двойники для попадания в поисковую выдачу. Теперь определяющим фактором является быстрота реагирования на незаконные действия нарушителей.

Благодаря законопроекту еще больше правообладателей сможет защитить авторские и смежные права, а также «поисковики», работающие в России, больше не будут выдавать ссылки на нелегально размещенный контент в интернете.

Материалы по теме
Управлять краем будут через ЦУРЦУР получил свыше 3 тысяч обращений от жители Приморья
#Новости#Законодательство#Приморье#Общество
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56