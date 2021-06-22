Пиратам бой: приморский адвокат прокомментировала изменения в законодательстве

Антипиратский меморандум был подписан 1 ноября 2018 года, после чего был создан реестр ссылок на пиратский контент, который постоянно пополнялся правообладателями. Поисковики были обязаны сверяться с ним каждые пять минут. На удаление появившихся в реестре нелегальных ресурсов отводилось шесть часов. Впоследствии Меморандум много раз продлялся, в настоящий момент срок его действия пролонгирован до 1 августа 2021 года.