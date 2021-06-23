К спортивным рекордам: В Артёме началась работа по сертифицированию стадионов

«Взрослый футбол в Артёме начали только-только возрождать после нескольких лет упадка. Пока много сложностей организационного плана, но мы их разрешим — трудности нас не пугают. Я и ребята, по большому счёту, работаем на энтузиазме. Нам в прошлом месяце очень помог Игорь Шауфлер, но нам кажется, что такую нагрузку лучше распределить по нескольким людям или компаниям», — отметил Виталий Маслов.