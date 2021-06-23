Туда и обратно: как подняться на горы Приморья без травм и потерь

Специалист рассказал, что даже если подготовленный спортсмен идет на Фалазу просто пробежаться, то он обязательно берет с собой ветровку, шапочку и термос. Это все обязательно должно быть в наличии, даже если на старт маршрута человек выходит лишь в футболке.