Губернатор Приморья предложил ввести «выездной сбор» для туристов, выезжающих за границу

Губернатор Приморья предложил ввести «выездной сбор» для туристов, выезжающих за границу
Губернатор Приморья предложил ввести «выездной сбор» для туристов, выезжающих за границу
Сегодня, 11:46ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
«Выездной сбор» для туристов, выезжающих отдыхать за рубеж, предложил ввести губернатор Приморского края Олег Кожемяко во время презентации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», сообщает РБК.

«Сегодня, когда население желает пользоваться услугами внутри страны, необходим значительный поворот и значительное привлечение денежных средств, которые сегодня вывозятся за пределы нашей страны», — заявил Кожемяко.

По последним данным, россияне вывозят за рубеж около 36 миллиардов долларов в год.

При этом, как сообщает РБК со ссылкой на свои источники, губернатор Приморья ранее уже выступал с подобной инициативой. По его словам, средства от «выездного сбора» можно будет использовать для привлечения средств на реализацию туристического нацпроекта.

Правительство пока не рассматривает введение подобных платежей в стране.

Стоит отметить, что в нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства» предполагает, что к 2030 году количество внутренних туристических поездок по России увеличится примерно в 2,2 раза — с 65 до 140 миллионов.

Сюжеты:
Приморский край
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