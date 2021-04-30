Губернатор Приморья предложил ввести «выездной сбор» для туристов, выезжающих за границу

«Сегодня, когда население желает пользоваться услугами внутри страны, необходим значительный поворот и значительное привлечение денежных средств, которые сегодня вывозятся за пределы нашей страны», — заявил Кожемяко.
По последним данным, россияне вывозят за рубеж около 36 миллиардов долларов в год.
При этом, как сообщает РБК со ссылкой на свои источники, губернатор Приморья ранее уже выступал с подобной инициативой. По его словам, средства от «выездного сбора» можно будет использовать для привлечения средств на реализацию туристического нацпроекта.
Правительство пока не рассматривает введение подобных платежей в стране.
Стоит отметить, что в нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства» предполагает, что к 2030 году количество внутренних туристических поездок по России увеличится примерно в 2,2 раза — с 65 до 140 миллионов.