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«Продам гараж» — владельцев гаражей ждут изменения в законодательстве уже этой осенью

25 июня 2021, 05:44
Фото: Медиахолдинг1Mi
С 1 сентября 2021 года для россиян объявлена «гаражная амнистия». В действие вступят поправки в законодательство, которые позволят гражданам легализовать собственный гараж и даже бесплатно пользоваться землей под ним.

«Сколько было безрезультатных попыток легализовать свои гаражные боксы за прошедшие десятки лет. И только сейчас законодатель [...] в одном законе о «гаражной амнистии» решил проблемы многих россиян», — заявил председатель Общественного совета при Управлении Росреестра По Приморскому краю, член Экспертного совета А СРО «Кадастровые инженеры» Александр Ковалев».

Новый документ не только окажет существенную помощь в оформлении права собственности, но и поможет урегулировать земельный вопрос, предоставив землю под гаражом в бесплатное пользование.

Александр Ковалев отметил, что внедрение единой общероссийской процедуры государственного кадастрового учёта и регистрации прав было долгожданно. Данное нововведение — это совокупность опыта, полученного за время реализации других госпрограмм по регистрации прав на недвижимость.

С принятием документа из тени будут выведены миллионы объектов недвижимости, что, несомненно, принесет государству экономическую выгоду.

Добиться от государства признания за вами права на владение вашим гаражом и землей под ним можно за 8 шагов. Росреестр разработал подробную памятку для тех, кто пожелает воспользоваться «гаражной амнистией».

Из нее можно узнать применим ли новый закон именно к вашему гаражу, какие понадобятся документы для оформления и даже что делать, если каких-либо бумаг вы не сможете найти или у вас их и вовсе никогда не было.

Благодаря «гаражной амнистии» можно даже участок земли, на котором стоит ваш гараж оформить в бесплатное пользование. Однако стоит позаботиться о том, чтобы эта земля состояла на кадастровом учете. С решением этого вопроса, если он возникнет, поможет кадастровый инженер, способы взаимодействия с которым также описаны в методичке.

Кстати, платить госпошлину за оформление гаража и земли в собственность гражданину не придется. Этими тонкостями будут занимать власти муниципалитета.

В финале владелец гаража получит выписку из ЕГРН, которая и подтвердит полную законность его права владения гаражом и землей под ним.

«Гаражная амнистия» продлится до 1 сентября 2026 года. А процесс регистрации права собственности столь сложных объектов — не самый быстрый, поэтому если есть необходимость, то начать оформлением документов лучше уже сейчас.

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