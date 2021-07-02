На поддержку приморских аграриев направили около четырёх миллиардов рублей

«По кукурузе и сое, поставленной на экспорт, идем с превышением примерно в два раза. Говорить о новом урожае пока рано, посеяны запланированные объемы по кукурузе, рассчитываем, что урожай сои будет на 40 тысяч тонн больше прошлогоднего. Таким образом закроем внутренний рынок и отправим еще и на экспорт», — рассказал Бронц.