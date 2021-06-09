В Приморье посеяли более 220 тысяч гектаров сои

В Приморье посеяли более 220 тысяч гектаров сои
В Приморье посеяли более 220 тысяч гектаров сои
Сегодня, 18:13ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Сельхозпроизводители Приморского края в 2021 году посеяли 220 тысяч гектаров сои — это на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в правительстве региона.

В министерстве сельского хозяйства сообщили, что на сегодняшний день посеяна 221 тысяча гектаров сои — это 77% от общего плана.

«После дождей посевная идет ударными темпами. На сегодняшний день сельхозпроизводители высадили на 18% больше сои, чем в прошлом году. В лидерах — Хорольский муниципальный округ и Михайловский район, где аграрии посеяли 34,7 тысячи и 31,2 тысячи гектаров соответственно», — рассказали специалисты.

Кроме того, сельхозпроизводители посеяли 72 тысячи гектаров кукурузы. Одну из универсальных зерновых культур в сельском хозяйстве досевают крестьяне Яковлевского района.

Стоит отметить, что соя и кукуруза являются основными экспортными культурами. В этом году по национальному проекту экспорт продукции АПК должен составить 1,6 миллиарда долларов.

Сюжеты:
Приморский край
Материалы по теме:
Владивостоксельское хозяйство
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

И.о. главного редактора: Данилова А.В.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы