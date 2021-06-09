В Приморье посеяли более 220 тысяч гектаров сои

Сельхозпроизводители Приморского края в 2021 году посеяли 220 тысяч гектаров сои — это на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в правительстве региона.

В министерстве сельского хозяйства сообщили, что на сегодняшний день посеяна 221 тысяча гектаров сои — это 77% от общего плана. «После дождей посевная идет ударными темпами. На сегодняшний день сельхозпроизводители высадили на 18% больше сои, чем в прошлом году. В лидерах — Хорольский муниципальный округ и Михайловский район, где аграрии посеяли 34,7 тысячи и 31,2 тысячи гектаров соответственно», — рассказали специалисты. Кроме того, сельхозпроизводители посеяли 72 тысячи гектаров кукурузы. Одну из универсальных зерновых культур в сельском хозяйстве досевают крестьяне Яковлевского района. Стоит отметить, что соя и кукуруза являются основными экспортными культурами. В этом году по национальному проекту экспорт продукции АПК должен составить 1,6 миллиарда долларов.

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