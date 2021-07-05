Джихад, Сирия, Приморье и Центральная Азия — что общего?

По словам осужденного, который прибыл помогать отцу работать на стройке, он попал под влияние случайного знакомца, единоверца из Турции с которым списался в социальной сети «Одноклассники». Тот просил его о финансовой помощи ссылаясь на нужду и необходимость приобрести одежду. По признанию Даминова, материальных трудностей он не испытывал, а потому периодически отправлял новому знакомому некоторые суммы денег. К моменту, когда жена трудового мигранта должна была родить, общение с единоверцем, как уверяет Даминов, практически сошло на нет.