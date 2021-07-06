Семь главных вопросов о службе участкового во Владивостоке

Чем в основном занимаются участковые уполномоченные полиции?
Сотрудники полиции, несущие службу участковыми, в основном заняты работой с населением на вверенных территориях. Сотрудники пресекают совершение правонарушений и преступлений, осуществляют контроль за лицами, состоящими на профилактическом учете, в том числе и теми, кто был ранее судим. Именно с участковыми взаимодействуют люди, которые владеют огнестрельным оружием. В целом участковый — это тот самый полицейский, который знает все, что происходит на территории небольшого района и полностью владеет информацией о всех лицах (особенно преступных), которые на этой самой территории проживают.
С какими правонарушениями чаще всего работают участковые?
Как отмечают сотрудники полиции не только из Приморского края, но и из других регионов России, чаще всего участковые работают с правонарушениями, связанными с распитием алкогольной продукции. Это и распитие в общественных местах, и злоупотребление алкоголем, и агрессивное поведение, которое вследствие злоупотребления может привести к преступлению.
Участковые занимаются не только раскрытием преступлений, но и их предупреждением. Они проводят профилактические рейды и доносят до местных жителей информацию о том, как следует противостоять совершению преступных действий.
Именно участковым приходится заниматься «успокоением» шумных соседей, разбираться в домашних конфликтах и помогать с организацией похорон одиноких людей, в частности стариков, о которых некому позаботиться.
А что сами участковые говорят о своей работе?
Побеседовать с корреспондентом издания о своей работе согласился участковый Михаил Кудинов, несущий службу в Ленинском районе Владивостока. В органах Внутренних дел Михаил Васильевич служит с 2012 года. Раньше служил в линейном отделе полиции, в 2020 году перевелся в службу участковых.
О своей работе участковый отзывается очень тепло и отмечает, что служба очень живая и интересная.
«Много общения с людьми, взаимодействия. Плюс плоды работы видно сразу, понятно, какую помощь можно оказать в той или иной ситуации. На данный момент я не вижу каких-то сложностей в службе участковым. На работу я всегда иду с удовольствием и хорошим настроением», — говорит Михаил Кудинов.
Сотрудники полиции, как и пожарные, которым постоянно приходится сталкиваться с опасностями, не всегда оценивают свои действия как что-то героическое и зачастую воспринимают их как часть работы. Участковый Кудинов говорит, что не может выделить в своей работе какие-то поступки, которые он мог бы назвать героическими, хотя в его ежедневной службе часто возникают ситуации, которые простые люди отнесли бы к категории выдающихся. Например, возвращение домой потерявшегося ребёнка. Ведь для поиска пропавших детей родители обращаются в том числе и в службу участковых.
Какие обращения чаще всего поступают?
Обращения очень разные, но в большинстве случаев люди жалуются на шум, неадекватное поведение соседей, рассказывают о стариках, находящихся в опасном социальном положении. Участковый знает территорию, на которой он работает, все опасные моменты, связанные с этим участком, и поэтому может оперативно отреагировать на вызовы. Сами участковые считают, что как раз «знакомство» с территорией и есть лучшая часть их работы, ведь со временем люди привыкают, обращаются к сотруднику полиции и узнают его на улице, а в некоторых случаях даже предлагают свою помощь.
Как узнать, кто именно является участковым в районе?
На сайте краевого управления МВД России есть специальный раздел, где можно узнать номер телефона участкового, а также адрес опорного пункта, в котором располагается его кабинет.
Я и сам был бы не против стать участковым!
В полиции Владивостока говорят, что городу на данный момент требуются участковые уполномоченные полиции. Требования к кандидатам очень просты — возраст до сорока лет, российское гражданство, хорошая физическая форма, отсутствие судимости, а также образование — среднее юридическое, высшее юридическое, высшее по специальности муниципальное управление или высшее педагогическое.
Кандидат, который займет вакантное место, будет получать заработную плату в размере 50 000 — 65 000 рублей, льготную пенсию, оплачиваемый ежегодный отпуск от 45 суток и путевки в санаторий. Служебное жилье участковый сможет получить из муниципального жилищного фонда. Подробнее о вакансии можно узнать по телефону: 8 999 296 3221.
Андрей ГОЛУБЬ