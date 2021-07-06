Семь главных вопросов о службе участкового во Владивостоке

Обращения очень разные, но в большинстве случаев люди жалуются на шум, неадекватное поведение соседей, рассказывают о стариках, находящихся в опасном социальном положении. Участковый знает территорию, на которой он работает, все опасные моменты, связанные с этим участком, и поэтому может оперативно отреагировать на вызовы. Сами участковые считают, что как раз «знакомство» с территорией и есть лучшая часть их работы, ведь со временем люди привыкают, обращаются к сотруднику полиции и узнают его на улице, а в некоторых случаях даже предлагают свою помощь.