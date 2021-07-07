Потребление меньше

«В целом общая работа в этом направлении позволила добиться снижения в 2020 году на 28% количества детей и подростков, впервые зарегистрированных на учете в связи с потреблением наркотиков. На 33% меньше стало случаев отравления несовершеннолетних наркотическими веществами, с 4,6% до 4,3% снизилась вовлеченность наркопотребителей в незаконный оборот наркотиков», — сообщил начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Приморскому краю Сергей Турбин.