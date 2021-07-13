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Posted 13 июля 2021, 07:56

Published 13 июля 2021, 07:56

Modified 20 августа, 11:10

Updated 20 августа, 11:10

На детский телефон доверия Приморья поступило почти 4 тысячи звонков в 2021 году

На детский телефон доверия Приморья поступило почти 4 тысячи звонков в 2021 году

13 июля 2021, 07:56
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Дети
Около четырёх тысяч звонков приняли приморские операторы детского «телефона доверия» с начала 2021 года. Дети и подростки обратились около тысячи раз, остальные звонки — от взрослых, в том числе родителей, сообщили в правительстве Приморского края.

Как утверждают психологи, во время летних каникул растет число звонков от родителей, жалующихся на недостаток навыков самоорганизации и силы воли у детей.

«Мы советуем взрослым использовать летнюю пору для развития самостоятельности подростка, делегировать ему какие-либо домашние дела, обязанности, учить планированию, основам самоконтроля. Возможно, кому-то покажется это трудно выполнимым. Однако, наши психологи подготовили несколько идей и подсказок, которыми делятся с родителями. Радует, когда появляется обратная связь, взрослые звонят, рассказывают, как это работает», — рассказала завотделением «Семь — Я» Яна Свистунова.

В министерстве труда и социальной политики Приморского края сообщили, что часть обращений к психологу (273) связано с детско-родительскими отношениями, причем в 123 случаях о проблемах с родителями говорили дети.

Более 260 сообщений были на тему взаимоотношений между подростками, в том числе по случаям буллинга. Более 100 абонентов интересовались вопросами профориентации.

Психологи дали около трёх тысяч консультаций по разным вопросам.

«Случаи жесткого отношения в семье и на улице, переживания, связанные с эпидемиологической обстановкой, страх потери работы, кризисные супружеские отношения, различные зависимости (алкогольная, наркотическая), потеря близкого человека — поводы обратиться к специалистам могут быть разными, так же как возраст и статус абонента. Операторы телефона доверия всегда найдут нужные слова, помогут разобраться и найти выход из ситуации», — рассказали в ведомстве.

Еще одной значимой функцией детского телефона доверия является оперативное реагирование на тревожные сообщения.

В Приморском крае выделена отдельная линия приема информации по жестокому обращению в семье — 8 (423) 2-902-011. При необходимости специалисты службы «Социальный патруль» совместно с представителями субъектов профилактики экстренно выезжают на место.

Обратиться за помощью можно круглосуточно с любого стационарного или мобильного телефона. Получить консультацию или передать тревожную информацию очень просто — достаточно позвонить по номеру: 8-800-20-00-122, а также на официальном сайте.

Напомним, что в Приморском крае действует государственная программа «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020–2027 годы.

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#Общество#Приморский край#Владивосток#Новости#Дети#Родители
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