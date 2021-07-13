На детский телефон доверия Приморья поступило почти 4 тысячи звонков в 2021 году

«Случаи жесткого отношения в семье и на улице, переживания, связанные с эпидемиологической обстановкой, страх потери работы, кризисные супружеские отношения, различные зависимости (алкогольная, наркотическая), потеря близкого человека — поводы обратиться к специалистам могут быть разными, так же как возраст и статус абонента. Операторы телефона доверия всегда найдут нужные слова, помогут разобраться и найти выход из ситуации», — рассказали в ведомстве.