Граждан рекомендовано поделить на потоки

Posted 15 июля 2021, 08:21
Published 15 июля 2021, 08:21
Modified 20 августа, 11:12
Updated 20 августа, 11:12
Главным врачам Надеждинской и Хасанской центральных районных больниц она рекомендовала ввести систему распределения потоков граждан, чтобы сократить время ожидания приема, а также проверила, как выполняется программа диспансеризации населения.
В ходе поездки особое внимание было уделено ходу строительных работ в медучреждениях. Они ведутся в рамках государственной программы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020–2027 годы.
По словам Анастасии Худченко, новая поликлиника Артема, которая была построена и сдана в эксплуатацию в 2020 году, сейчас оснащается современным медицинским оборудованием.
«Сейчас специалисты занимаются оформлением разрешительных документов на ведение деятельности. Также проверили амбулаторию в поселке Раздольное, которая ремонтируется в рамках программы модернизации первичного звена. Здесь предстоит выполнить очень большой объем работ, однако к 30 октября ремонт должен быть закончен», — отметила зампредседателя правительства края.
В селе Барабаш Анастасия Худченко посетила строящуюся амбулаторию. Здесь уже возведен каркас здания, проложены внутренние инженерные коммуникации. Сейчас рабочие бригады делают разводку электроэнергии и системы вентиляции, ведут отделочные работы.
Новая амбулатория разместится почти на 600 кв. метрах. Согласно проекту, здесь будет раздельные отделения для приема взрослых и детей, дневной стационар, зона для станции скорой помощи — всего около 50 помещений различного назначения.
«К 30 сентября строительство амбулатории в Барабаше планируется завершить и приступить к установке оборудования», — отметила Анастасия Худченко. Кроме того, не забыто и благоустройство территории возле медучреждения — этот вопрос обсуждался с главой сельского поселения.