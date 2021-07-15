Граждан рекомендовано поделить на потоки

«Сейчас специалисты занимаются оформлением разрешительных документов на ведение деятельности. Также проверили амбулаторию в поселке Раздольное, которая ремонтируется в рамках программы модернизации первичного звена. Здесь предстоит выполнить очень большой объем работ, однако к 30 октября ремонт должен быть закончен», — отметила зампредседателя правительства края.