Здравоохранение Приморья продолжает цифровизацию

Здравоохранение Приморья продолжает цифровизацию

Сегодня, 15:24ОбществоФото: ИК "Золотой Рог"Переход на «цифру» для любой отрасли — очень емкий процесс
Правительством РФ составлен рейтинг цифровой зрелости субъектов РФ в сфере здравоохранения по итогам 2020 года. Результаты будут доведены до всех глав регионов.

Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко по итогам совещания с руководителями цифровой трансформации (РЦТ) федеральных министерств и ведомств, региональных органов власти.

Дмитрий Чернышенко напомнил, что по поручению Президента Владимира Путина сейчас разрабатываются стратегии цифровой трансформации ключевых отраслей экономики и социальной сферы, которые должны быть разработаны и утверждены до 1 июля 2021 года, а главы субъектов должны принять региональные стратегии до 1 сентября текущего года.

Регионы оценивались по следующим показателям: инфраструктура, включающая, в том числе оснащенность медработников автоматизированным рабочим местом; внедрение медицинских информационных систем и информационное взаимодействие с ЕГИСЗ; предоставление электронных услуг и сервисов на портале Госуслуг; внедрение централизованных информационных систем в субъекте РФ, а также межведомственное электронное взаимодействие.

Медицинская отрасль Приморья продолжает переходить на «цифру». На сегодняшний день в Приморском крае действует электронная запись на прием к врачу через интернет-портал «Госуслуги». Также Госуслуги предоставляют жителям Приморья возможность записаться онлайн на вакцинацию от коронавируса.

Среди лидеров рейтинга по цифровизации здравоохранения: Тульская, Тамбовская, Ленинградская, Белгородская, Кировская, Сахалинская, Пензенская области, Республика Чувашия, Башкортостан и Алтайский край.

«Цифровизация любой отрасли очень емкий процесс, он требует четкого взаимодействия между федеральными и региональными ведомствами и здесь основная роль за руководителями цифровой трансформации. Итоги рейтинга по внедрению „цифры“ в здравоохранении доведем до губернаторов и на одном из совещаний обсудим причины низких показателей, чтобы оперативно найти решения и устранить недоработки», — отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Материалы по теме:
здоровьеЗдравоохранениетехнологиицифровизацияуслугиинтернетВрачигосуслуги
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996–2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690014, Российская Федерация, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б» офис 606

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел./факс: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регионы