Здравоохранение Приморья продолжает цифровизацию

Правительством РФ составлен рейтинг цифровой зрелости субъектов РФ в сфере здравоохранения по итогам 2020 года. Результаты будут доведены до всех глав регионов.

Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко по итогам совещания с руководителями цифровой трансформации (РЦТ) федеральных министерств и ведомств, региональных органов власти. Дмитрий Чернышенко напомнил, что по поручению Президента Владимира Путина сейчас разрабатываются стратегии цифровой трансформации ключевых отраслей экономики и социальной сферы, которые должны быть разработаны и утверждены до 1 июля 2021 года, а главы субъектов должны принять региональные стратегии до 1 сентября текущего года. Регионы оценивались по следующим показателям: инфраструктура, включающая, в том числе оснащенность медработников автоматизированным рабочим местом; внедрение медицинских информационных систем и информационное взаимодействие с ЕГИСЗ; предоставление электронных услуг и сервисов на портале Госуслуг; внедрение централизованных информационных систем в субъекте РФ, а также межведомственное электронное взаимодействие. Медицинская отрасль Приморья продолжает переходить на «цифру». На сегодняшний день в Приморском крае действует электронная запись на прием к врачу через интернет-портал «Госуслуги». Также Госуслуги предоставляют жителям Приморья возможность записаться онлайн на вакцинацию от коронавируса. Среди лидеров рейтинга по цифровизации здравоохранения: Тульская, Тамбовская, Ленинградская, Белгородская, Кировская, Сахалинская, Пензенская области, Республика Чувашия, Башкортостан и Алтайский край. «Цифровизация любой отрасли очень емкий процесс, он требует четкого взаимодействия между федеральными и региональными ведомствами и здесь основная роль за руководителями цифровой трансформации. Итоги рейтинга по внедрению „цифры“ в здравоохранении доведем до губернаторов и на одном из совещаний обсудим причины низких показателей, чтобы оперативно найти решения и устранить недоработки», — отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

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