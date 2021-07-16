«Красная» путина набирает обороты

Конечно, это лососи нового улова, стоимость на них только формируется, но наметившаяся тенденция с ценами на дары моря явно настораживает. Так, Приморскстат зафиксировал в июне 11-ти процентный рост цен за год на рыбу и морепродукты. Для сравнения: в Приморье товары и услуги подорожали с начала года на 2,9 процентов.