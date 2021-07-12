Цены на икру «взлетели» во Владивостоке

Для горожан отсутствие красной икры на прилавках части крупных торговых центров и магазинов Владивостока оказалось полной неожиданностью: покупатели приходили в торговые центры именно за красной икрой и рыбой к Дню рыбака, но в итоге смогли отыскать лишь имитированную красную икру.
«У нас икра была прошлого года, она уже закончилась, свежую икру горбуши ожидаем не раньше сентября, когда завершится лососевая путина», — сообщают продавцы.
Средняя цена килограмма икры нерки в фирменных рыбных магазинах Владивостока — от 5,9 тысячи рублей до 6,5 тысячи рублей, кижуча — 6 тысяч рублей и чавычи -7,5 тысячи рублей.
Цена икры на рынке в Первореченском районе Владивостока оказалась самой высокой. Икра нерки нового улова — от 8,5 тысячи рублей до 9 тысяч рублей, чавычи — 8,5 тысячи рублей, кеты прошлогодней — 4,8 тысячи рублей.
Стоит отметить, что два года назад икра во Владивостоке стоила почти в два раза дешевле — килограмм икры горбуши — от 2,2 тысячи рублей до 2,5 тысячи рублей, кеты — от 3 тысяч до 3,3 тысячи рублей, нерки — от 3,2 тысячи до 4 тысяч рублей.
Согласно данным Росстата, стоимость килограмма отечественной икры лососевых рыб в России по итогам июня составила 4,84 тысячи рублей. Цены на красную икру за прошлый месяц выросли на 1,2% (в мае икра стоила 4,78 тысячи рублей за килограмм), а за год — на 33,4% (в июне прошлого года цена составляла 3,63 тысячи рублей за килограмм).