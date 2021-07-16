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Posted 16 июля 2021, 06:32

Published 16 июля 2021, 06:32

Modified 20 августа, 11:13

Updated 20 августа, 11:13

На лечение приморских пациентов с COVID-19 выделят еще 45 млн рублей

На лечение приморских пациентов с COVID-19 выделят еще 45 млн рублей

16 июля 2021, 06:32
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Коронавирус
На покупку медицинских препаратов для лечения не госпитализированных больных коронавирусом приморцев из федерального бюджета выделят 45 миллионов рублей. Больные будут получать лекарства бесплатно.

Эпидемиологическая обстановка по заболеваемости COVID-19 в Приморском крае продолжает накаляться. По словам краевого министра здравоохранения Анастасии Худченко, количество зараженных коронавирусом пациентов в регионе растет.

По данным на середину июля 2021 года, общее количество заболевших COVID-19 за все время эпидемии в Приморье достигло 50 664 человек. Прирост за последние сутки составил 258 новых пациентов.

Анастасия Худченко рассказала, что уже началось оформление всех необходимых бумаг для отправки лекарств в Приморье. Поставка позволит тем больным, которые получают лечение от пневмонии на дому, начать противовирусную и противобактериальную терапию. Врачи будут выдавать лекарства этим пациентам бесплатно.

В краевом минздраве напоминают, что вакцинация является самой эффективной мерой для формирования коллективного иммунитета у населения. Сделать прививку от коронавируса уже успели 286 714 приморцев, а завершили вакцинацию 194 310 человек. За сутки в Приморье сделано более 4 тысяч прививок.

Ранее глава приморского минздрава Анастасия Худченко предупреждала, что Приморью необходимо завершить формирование коллективного иммунитета до начала сезонных заболеваний, чтобы избежать возможных осложнений в случае, если человек все же заразится коронавирусом.

Напомним, что в Приморье реализуется региональная программа «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020–2027 годы.

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#Здоровье и экология#Приморье#Коронавирус#Новости#Статистика
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