На лечение приморских пациентов с COVID-19 выделят еще 45 млн рублей

В краевом минздраве напоминают, что вакцинация является самой эффективной мерой для формирования коллективного иммунитета у населения. Сделать прививку от коронавируса уже успели 286 714 приморцев, а завершили вакцинацию 194 310 человек. За сутки в Приморье сделано более 4 тысяч прививок.