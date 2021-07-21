Защитили права: транспортная прокуратура вступилась за таможенников

«Установлено, что вопреки Федеральному закону и Трудовому кодексу РФ семи должностным лицам Дальневосточной электронной таможни денежное содержание за отработанное время своевременно не выплачено. Кроме того, в связи с неверным расчетом денежного содержания один сотрудник получил заработную плату в неполном объеме», — гвоорит заместитель Приморского транспортного прокурора Елена Демидо.