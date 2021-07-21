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Posted 21 июля 2021, 08:58

Published 21 июля 2021, 08:58

Modified 20 августа, 11:17

Updated 20 августа, 11:17

Защитили права: транспортная прокуратура вступилась за таможенников

Защитили права: транспортная прокуратура вступилась за таможенников

21 июля 2021, 08:58
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Приморская транспортная прокуратура проверила исполнение требований законодательства, регулирующего вопросы предоставления социальных прав и гарантий сотрудникам таможенных органов, уволенным из них лицам, а также членам их семей.

В ходе проверки выявлены нарушения трудового законодательства в части несвоевременной выплаты денежного довольствия сотрудникам, несоблюдение работодателем требований в сфере охраны труда.

«Установлено, что вопреки Федеральному закону и Трудовому кодексу РФ семи должностным лицам Дальневосточной электронной таможни денежное содержание за отработанное время своевременно не выплачено. Кроме того, в связи с неверным расчетом денежного содержания один сотрудник получил заработную плату в неполном объеме», — гвоорит заместитель Приморского транспортного прокурора Елена Демидо.

Аналогичные нарушения выявлены в деятельности Уссурийской таможни в отношении двух сотрудников.

Во Владивостокской таможне в нарушение статьи 212 Трудового кодекса РФ трем работникам не были выданы средства индивидуальной защиты.

Транспортный прокурор руководителям указанных таможен внес представления, по результатам рассмотрения которых нарушения устранены, причитающиеся сотрудникам суммы выплачены в полном объеме, работники обеспечены средствами индивидуальной защиты.

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#Общество#Приморский край#Новости
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