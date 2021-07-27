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Posted 27 июля 2021, 08:29

Published 27 июля 2021, 08:29

Modified 20 августа, 11:21

Updated 20 августа, 11:21

С «озера лотосов» в Артеме вывезли около 3 кубометров мусора

С «озера лотосов» в Артеме вывезли около 3 кубометров мусора

27 июля 2021, 08:29
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Экология
Покрышки, бутылки, строительный мусор и прочие отходы жизнедеятельности человека больше не засоряют озеро «Карасиное» в Артемовском ГО. В народе этот водоем называют «озером лотосов».

С помощью сотрудников МКУ «Управления благоустройства города Артема» озеро, а также местность вокруг него были убраны от мусора, который туда набросали люди. Всего пришлось вывезти около трех кубометров разнообразных отходов, которых там быть не должно.

Администрация Артемовского Го убедительно просит отдыхающих больше не засорять водоем с краснокнижными растениями и бережнее относиться к природе.

Кстати, из-за краснокнижных лотосов купаться в водоеме категорически запрещается.

Напомним, в регионе реализуется государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2020-2027 годы.

Кстати, накануне в Приморье стартовали работы по уборке берега озера Ханка от орудий лова рыбаков, отходов и прочего мусора. Уже очищено более 20 километров береговой линии. Работы продлятся до ноября.

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#Здоровье и экология#Приморье#Экология#Новости#Мусор
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