Мусоропроводы в домах приморцев мешают решению экологического вопроса

Также экоактивистка отметила, что современное общество уже готово заниматься разделением мусора и поколение 25-30-летних осознает для чего это необходимо. Однако без создания инфраструктуры заниматься этим будут лишь единицы. И то, еще не факт, что их старания не пропадут даром. Часто можно услышать, что мусоровозы, даже если двор оборудован контейнерами для раздельного сбора мусора, сгружают все в один кузов. В этом случае, по мнению экопросветителя, тому же региональному оператору следовало бы выпустить подробный ролик о том, какие этапы проходит собранный мусор до переработки и подробно показать весь процесс прямо «от двери». Это поднимет уровень доверия населения и может положительно отразиться на сознательности отдельных граждан.