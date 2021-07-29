«Демография» — это мы

«В связи с тем, что Приморье все чаще становится местом подготовки для национальных сборных перед спортивными соревнованиями в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и с тем, что мы ранее с Министром спорта РФ Олегом Матыциным говорили о подготовке соответствующей базы, думаю, сможем найти средства и провести экспертизу здания гимназии, при необходимости восстановить его. Это нужно делать. Здесь есть тренеры, есть потребности. Подобных центров нигде в Приморье и на Дальнем Востоке нет», — подчеркнул Олег Кожемяко.