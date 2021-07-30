Стройка века завершилась: Открыли главную транспортную артерию современной России

Над тоннелем поработали на славу: проект создан согласно высоким стандартам безопасности и качества, а также с применением высокотехнологических решений. Строителям удалось добиться отклонения от проектной оси всего на 16 мм при норме в 100 мм. При строительстве понимали, что сейсмичность местности составляет 9 баллов, поэтому надежности сооружения уделили особое внимание: для уменьшения вибрации путь в тоннеле проложен без стыков, а в его основание зало жены специальные демпфирующие маты.