В Чугуевском округе Приморского края началось строительство пяти новых медпунктов

Новые ФАПы появятся в сёлах Изюбриное, Варпаховка, Ленино, Заветное, Верхняя Бреевка.
«Работы ведутся в срок и под ежедневным контролем со стороны администрации Чугуевской центральной районной больницы, структурными подразделениями которой станут эти фельдшерско-акушерские пункты», — рассказали в минздраве Приморья.
Первых посетителей ФАПы смогут принять уже весной 2022 года — до этого времени будет проведено благоустройство территорий, пункты оснастят медицинским оборудованием, наберут штат сотрудников, приобретут все необходимые документы и лицензии.
Стоит отметить, что в рамках пятилетней программы модернизации первичного звена в Приморье будет построено 14 быстровозводимых объектов. Так, в этом году возводятся восемь ФАПов и пять врачебных амбулаторий. На эти цели предусмотрено более 229 миллионов рублей из федерального бюджета.
Напомним, что в крае действует государственная программа «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020–2027 годы.