В Чугуевском округе Приморского края началось строительство пяти новых медпунктов

Стоит отметить, что в рамках пятилетней программы модернизации первичного звена в Приморье будет построено 14 быстровозводимых объектов. Так, в этом году возводятся восемь ФАПов и пять врачебных амбулаторий. На эти цели предусмотрено более 229 миллионов рублей из федерального бюджета.