В Чугуевском округе Приморского края началось строительство пяти новых медпунктов

В Чугуевском округе Приморского края началось строительство пяти новых медпунктов
В Чугуевском округе Приморского края началось строительство пяти новых медпунктов
Сегодня, 17:41Здоровье и экологияФото: primorsky.ru
Новые фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы) появятся в пяти сёлах Чугуевского муниципального округа Приморского края. Работа идёт в рамках программы модернизации объектов первичного медицинского звена.

Новые ФАПы появятся в сёлах Изюбриное, Варпаховка, Ленино, Заветное, Верхняя Бреевка.

«Работы ведутся в срок и под ежедневным контролем со стороны администрации Чугуевской центральной районной больницы, структурными подразделениями которой станут эти фельдшерско-акушерские пункты», — рассказали в минздраве Приморья.

Первых посетителей ФАПы смогут принять уже весной 2022 года — до этого времени будет проведено благоустройство территорий, пункты оснастят медицинским оборудованием, наберут штат сотрудников, приобретут все необходимые документы и лицензии.

Стоит отметить, что в рамках пятилетней программы модернизации первичного звена в Приморье будет построено 14 быстровозводимых объектов. Так, в этом году возводятся восемь ФАПов и пять врачебных амбулаторий. На эти цели предусмотрено более 229 миллионов рублей из федерального бюджета.

Напомним, что в крае действует государственная программа «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020–2027 годы.

Сюжеты:
Приморский край
Материалы по теме:
здоровьемедицинаВладивостокБольницыЗдравоохранение
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

И.о. главного редактора: Данилова А.В.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы