ОСАГО: «купить (,) нельзя (,) без полиса»

По заверениям представителей самих страховщиков, в Приморье убытки по ОСАГО превышают общую сумму платежей, собранных с хозяев транспортных средств. На сайте Центробанка за 2020 год указано, что в Приморье сумма сборов по «автогражданке» составила около 3,08 млрд рублей. За этот же период страховщики выплатили около 3,5 млрд. То есть, если верить статистике, действительно, в нашем регионе компании страховщики несут убытки. При этом сборы по ОСАГО в Приморье составляют менее полутора процентов от всей страны. Это весьма незначительный объем в выручке любого крупного страховщика. Для справки: сборы всех страховых компаний в России за 2020 год по ОСАГО составили 220,021 млрд рублей, а выплаты — 137 млрд рублей, т. е. 62%.